TikTokで話題のアーティスト「夜と私のこと」。”別れ”と向き合う6th Single「長い夜」4月22日にリリース！

株式会社STARBASE「長い夜」アートワーク

2025年に始動し、TikTokを中心に支持を広げてきたアーティスト「夜と私のこと」が、第6弾シングル「長い夜」をリリースした。

本作は、日常の中でふと気づく感情や環境の変化を通して、“大切な人との別れ”を実感していく過程が、飾らない言葉で丁寧に綴られている。

K4njiが手がけるシンプルなアレンジが楽曲に余白を持たせ、sheimiの繊細な歌声が加わることで、感情がダイレクトに伝わる構成となっており、一度聴けば心を揺さぶられるに違いない。

「夜と私のこと」の真骨頂とも言える本作を、ぜひ一度聴いてみてほしい。

ミュージックビデオは、映像監督にKengo Hanadaを迎えて制作。楽曲の世界観をそのまま映像に閉じ込めたような作品にも注目してほしい。

＊各種配信サービスリンク

https://lnk.to/NM_TLN

●sheimi コメント●

時折訪れる、いつもより少し長い夜。 あの夜の言語化できない気持ちに、メロディをつけ、K4nji さんと一緒に鳴らしてみました。 この曲を録音したのは去年の 2 月。撮り直しも考えたのですが、作品に宿った気持ちを大切に したくて、当時の録音データを使用して作品にしました。 自分と重ねてもいいし、物語として楽しんでも良いと思います。 自由に自分らしく聴いてくれると嬉しいです。



●K4nji コメント●

「長い夜」を制作した当時、私と sheimi さんはまだ出会って間もない頃でした。 この曲は、sheimi さんのためだけに作った初めての楽曲です。だからこそ、彼の声に最も合う トラックに仕上げることを何より大切にして制作しました。 まるで初恋の相手にラブレターを送るような気持ちで、音源を送ったのを今でもよく覚えてい ます。 完成した楽曲を一緒に聴いたとき、その想いが受け入れられたかのような、胸が高鳴る感覚を 覚えました。 こうして少しずつお互いを知っていく過程の中で生まれた、特別な高揚感が込められた「長い 夜」。 ぜひ皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいです。

●楽曲情報●

【リリース日】2026年4月22日（水）

【アーテイスト名】夜と私のこと

【タイトル】長い夜

【レーベル】STARBASE RECORDS

【各種配信サービス】https://lnk.to/NM_TLN (https://lnk.to/NM_TLN)

●夜と私のことプロフィール●

sheimi（Vo/Topliner） と K4nji（Producer/Trackmaker） による日韓ユニット。

2025年、SNSを通じて出会った二人が結成。秋田在住のシンガー・sheimiは、切なくも力強い歌声で聴く人の感情を深く揺さぶり、韓国出身のプロデューサー・K4njiは、ジャンルを超えて多彩な音楽を取り入れながら、王道でありながらも中毒性のあるサウンドを生み出す。K4njiが手掛けるドラマティックなトラックと、sheimiのエモーショナルなボーカルが融合することで、「夜と私のこと」は静けさの中に熱を秘めた、唯一無二の音楽世界を描き出している。

【公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/night.and.me/?next=%2F

TikTok：https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1(https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1)

X：https://x.com/night_and_me25

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