株式会社Digimile

株式会社Digimile（本社：東京都千代田区、代表：白石卓也）は、2026年5月22日に「AI時代の経営実践セミナー」を開催いたします。今の企業経営者、部門長など企業の意思決定にかかわる方々に是非知っておいていただきたいポイントをシリーズで説明していくセミナーとなります。

オフラインのみの開催となります。

【イベント申込ページ】

https://digimile.co.jp/#seminar

会場 fabbit会議室 丸の内 ルームC

東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館19階

JR東京駅 日本橋口より徒歩1分 / 八重洲北口より徒歩1分

対象者 企業経営者、事業部門の部門長、IT部門長など

参加費 無料

定員 40名（先着順）

申込締切 2026年5月20日（火）

【プログラム】

16:00-16:30 AI時代に経営者が考えるべきこと

株式会社Digimile 代表取締役社長 白石卓也

16:30-17:00 AI時代に変わるシステム開発の現在と未来

株式会社テクノスタンダード 代表取締役社長 加藤拓也

17:00-17:30 AI時代に考えるべきセキュリティー

株式会社クラウドシステム 代表取締役社長 片瀬開

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。