株式会社Digimile

株式会社Digimile（本社：東京都千代田区、代表：白石卓也）は、2026年5月22日に「AI時代の経営実践セミナー」を開催いたします。今の企業経営者、部門長など企業の意思決定にかかわる方々に是非知っておいていただきたいポイントをシリーズで説明していくセミナーとなります。


オフラインのみの開催となります。


【イベント申込ページ】
https://digimile.co.jp/#seminar




会場 fabbit会議室 丸の内 ルームC


　　　　　　　　東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館19階


　　　　　　　　JR東京駅 日本橋口より徒歩1分 / 八重洲北口より徒歩1分


対象者 企業経営者、事業部門の部門長、IT部門長など


参加費 無料


定員 40名（先着順）


申込締切 2026年5月20日（火）



【プログラム】


16:00-16:30 AI時代に経営者が考えるべきこと


　　　　　　　　　　　株式会社Digimile　代表取締役社長　白石卓也


16:30-17:00 AI時代に変わるシステム開発の現在と未来


　　　　　　　　　　　株式会社テクノスタンダード　代表取締役社長　加藤拓也


17:00-17:30 AI時代に考えるべきセキュリティー


　　　　　　　　　　　株式会社クラウドシステム　代表取締役社長　片瀬開




※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。