『Dead by Daylight』の「2対8モード」がTVアニメ『進撃の巨人』とのタッグで復活！

Behaviour Interactive, Inc.

カナダ最大手のゲーム開発・販売会社であるBehaviour Interactive Inc.は、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight（デッド・バイ・デイライト）』において、過去の実装時にも大好評を得た「2対8モード」を2026年4月29日（水）から2026年5月20日（水）まで、期間限定で再び実装することをお知らせいたします。

今回の「2対8モード」は、ゲームプレイに新たなアップデートが加えられたことで、より進化し洗練されたゲームモードとして戻ってきます。また、ファンの皆さんから多くのご要望をいただいていた「進撃の巨人コレクション」には、新たなコーディネイトが多数追加されます。

大人気の「進撃の巨人コレクション」へ待望の新作が複数追加！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zjj5O_GfqjM ]

全10種類のコーディネイトを収録する形で2022年に霧の森にデビューした『進撃の巨人』コレクションは、『Dead by Daylight』の中でも特に人気の高いコレクションのひとつとなりました。コレクションの発表以降、『進撃の巨人』の象徴的なキャラクターやそのテーマを求める声はさらに高まっていました。この度、その期待に応える形で本コレクションが「2対8モード」の一部として展開されます。

今回のコレクションの目玉である「進撃の巨人」レジェンダリーコーディネイトでは、トラッパーを霧の中を彷徨う巨大な破壊の化身へと変貌させます。また、ジェイク・パーク用の「お掃除リヴァイ」コーディネイト、木村結衣用の「ミカサの黒い兵服」コーディネイト、そしてタリータ・リーラ用の「サシャの兵服」コーディネイトにも注目です。

さらに、サバイバーのレナート・リーラ、アダム・フランシス、ミカエラ・リード、ハディ・カウルには「女王の舞踏会の装い」コーディネイトが、フェン・ミンには「自由の心」コーディネイトがそれぞれ用意されています。『進撃の巨人』仕様のロビー背景も復活するため、あわせてご期待ください！

プレイヤーフィードバックを反映した更なるアップデート

今回の「2対8モード」においても、これまでと同様にプレイヤーフィードバックやゲーム内データに基づき、引き続き本モードのバランスとゲームプレイが調整されました。

今回は、キラー2キャラクターに調整が施され、デススリンガーはリロード時やミスショット時のペナルティが軽減され、よりスムーズで安定したゲームプレイが可能になるよう強化されています。一方、鬼には若干の弱体化が施され、「血の怒り」モード発動中にサバイバーを瀕死状態にした際、より多くの持続時間を失うようになり、その圧倒的な強さを抑制できるよう調整が加えられました。

また、サバイバー側の体験向上を目的に、檻の仕組みに関するアップデートが行われました。檻が再配置される際には出血タイマーが一定時間停止するようになり、サバイバー同士が救助の連携を取りやすくなります。あわせて檻の再配置にかかる時間も短縮され、マッチのスピード感を維持しつつ、より積極的なチームプレイが促されるよう進化しています。

さらに、新マップとして「浄罪の神殿」と「アイアンワークス・オブ・ミザリー」が追加され、いずれも「2対8モード」のゲームプレイに適応するよう調整が施されました。

ご褒美も忘れずに！

「進撃の巨人コレクション」の追加と共に実装される「2対8モード」にふさわしく、一連のクエストをクリアすることで、「進撃の巨人」バッジ、バナー、魔よけといったスペシャルな報酬が入手可能です。アップデートされて再登場を果たす「2対8モード」は、2026年4月29日（水）から2026年5月20日（水）まで期間限定でプレイ可能となります。

Dead by Daylight(TM) (デッド・バイ・デイライト)について

Behaviour Interactiveがお届けする『Dead by Daylight』は、4対1の非対称型で対戦を行うマルチプレイヤーホラーゲームです。ゲームの舞台は不気味な悪が支配する謎に満ちた領域。閉じ込められた4人のサバイバー（生存者）は、不屈の精神で1人の血に飢えたキラー（殺人鬼）から逃れ、スリルと恐怖に満ちた世界を堪能します。全世界で1日あたり最高200万人のユーザーがPCやコンソールで本作をプレイしており、総プレイヤー数は6,000万人を突破しました。2016年の発売以来、TVや映画、ゲームにおける伝説的な作品とコラボレーションし、“ホラーの傑作”が集結し再認識される場としての世界観が出来上がりました。様々なキャラクターを通し、対戦ごとに異なる体験と新鮮な恐怖を楽しめるのが特徴です。

詳細はdeadbydaylight.com(https://deadbydaylight.com/ja/)をご覧ください。

Behaviour(TM) Interactiveについて

カナダ最大のゲーム開発・販売会社であるBehaviour Interactiveは、1992年に設立されました。代表作である『Dead by Daylight』は、2016年の発売以来6,000万人以上のプレイヤーを恐怖の世界へと引き込んでいます。また、30年以上にわたりMicrosoft、Sony、EA、Warner Bros.などゲーム業界を牽引する企業と協力し、世界で最も高く評価された外部開発パートナーの一つとしてその地位を築いてきました。モントリオールの本社を中心に、トロント、ロッテルダム、イギリスに拠点を構え、1,100人以上のスタッフがゲーム制作に携わっています。独自の企業文化を築き上げたBehaviour Interactiveは、Deloitte Canadaの「Best Managed Company」を受賞し、GamesIndustry.bizによる「Best Places to Work - Canada」（カナダ国内で最も働きやすい企業）にも選ばれました。詳細については、bhvr.com(http://bhvr.com/)をご覧ください。

Based on the manga “Shingeki no Kyojin” by Hajime Isayama originally serialized in the monthly BESSATSU SHONEN MAGAZINE published by KODANSHA Ltd.

(C)Hajime Isayama, KODANSHA/“ATTACK ON TITAN” The Final Season Production Committee.

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