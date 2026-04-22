【5月は1000円OFF！】残雪の山々と雪解けの水に満たされた湖面。秘境奥利根のキャンプ場「オートキャンパーズエリアならまた」が、中学生以下・ペット無料の新プランで今季オープン

群馬スノーアライアンス株式会社オートキャンパーズエリアならまたでペットと一緒にキャンプをたのしもう

群馬県みなかみ町の秘境・藤原地区に位置する「オートキャンパーズエリアならまた」は、2026シーズンの営業を5月1日より開始しすることをお知らせいたします。標高約900m、奈良俣ダム湖の畔に広がる当キャンプ場は、春には残雪の山々と新緑、そして雪解け水で満たされる湖面という、1年で最も美しい瞬間を迎えます。

今シーズン、私たちは「より家族に優しく、愛犬に寄り添うキャンプ場」へと進化するため、料金体系を刷新いたしました。子供たちの笑顔と、大切な家族の一員であるペットとの旅を全力でサポートいたします。

1. 春のみなかみ・藤原の息吹を五感で楽しむ

春の「ならまた」は、まさに水の楽園です。周囲の山々には白い雪が残り、芽吹き始めた新緑とのコントラストは息を呑む美しさです。この時期、ダム湖は雪解け水で満水となり、キャンプ場から直接湖面へと漕ぎ出すカヌーやSUPの体験は、まるで空を浮いているかのような浮遊感を味わえます。

2. 【大胆刷新】中学生以下＆ペット料金を「完全無料」に

雪解けの水で満たされた奈良俣ダムでカヌー体験

より多くのご家族に、この豊かな自然を体験していただくため、以下の通り料金プランを改定いたしました。

大人施設利用料： 1,500円（旧1,200円）

小中学生： 無料（旧600円）

ペット： 無料（旧500円） 「中学生まで無料」とすることで、部活動などで忙しくなる思春期のお子様を持つご家族も年に一度くらいご家族で、気軽にアウトドアを楽しめる環境を整えました。また、ペットフレンドリーな施設として、愛犬とのキャンプをさらに身近なものにします。

3．【期間限定】オープニングキャンペーンのご案内

さらに今回は、残雪残ることが多い「ならまたキャンプ場」ですが、今年は雪解けも進みテントサイトレギュラーシーズンと同じように利用可能となったところで、ならまたの春をより多くの方に楽しんでいただくため、2段階の特別割引をご用意しました。

お客様の状況に合わせて、下記の専用ページより詳細・適用条件をご確認の上、ご予約ください。

5月限定初めて1000円割引き開催中おかえりなさい！「リピーター様限定・1000円割引特典」

これまでに一度でも「オートキャンパーズエリアならまた」をご利用いただいたことのある皆様へ、感謝の気持ちを込めた特別なご案内です。

特典内容： サイト利用料 1000円割引き

対象期間： 2026年グリーンシーズン終了日まで

専用予約URL： https://tinyurl.com/28czxvew(https://www.nap-camp.com/promotion/preferential_treatments/01JYW9E24W1N48Q8Q6AD2CX33P)

※過去の利用履歴を参照しております。詳細はURL先をご確認ください。

※公式サイトからのオンライン予約限定特典となります。

はじめまして！「5月限定 サイト料1000円割引特典」

新緑の「ならまた」での思い出を作ってくださる皆様へ、ならまた初めましての方も含めて春のキャンプデビューを応援する特典です。

特典内容： サイト利用料 1000円割引き

対象期間： 2026年5月31日チェックイン分まで

専用予約URL： https://tinyurl.com/2csvaze2(https://www.nap-camp.com/promotion/preferential_treatments/01KNTD44CAMW6H1N0RK9NRJ5X8/content)

※公式サイトからのオンライン予約限定特典となります。

担当者コメント

2026シーズン開幕にあたって

群馬県みなかみ町に、今年も待ちに待ったグリーンシーズンがやってきました。 冬の白銀の世界も格別ですが、春から秋にかけてのみなかみは、生命の輝きに満ちた全く別の表情を見せてくれます。

今シーズン、私たちが「中学生以下・ペット無料」という決断をしたのは、何よりも「家族全員で、一回でも多くこの大自然に触れてほしい」と願っているからです。思春期のお子様がいるご家庭も、大切な家族の一員であるワンちゃんも、誰も置いていくことなく、ここ、ならまたの空気を吸いに来ていただきたい。

残雪の山々を眺め、満水の湖面にカヌーを浮かべる。夜はまだ少し冷える空気の中で、焚き火を囲みながら語り合う。そんな何気ない、けれど一生残る思い出を、ぜひ「ならまた」で作ってください。リピーターの皆様との再会、そして新しいお客様との出逢いを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

アウトドア事業部 支配人 野村 忍