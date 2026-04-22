企業の条件に合った学生との面談機会を提供する「新卒面談プラン」をガクセイ協賛が本格リリース！

株式会社ガロア

株式会社ガロア（GALOIS Inc.本社：東京都港区、代表取締役CEO：浅井亮祐）は、大学生向けの協賛プラットフォーム「ガクセイ協賛」で新卒面談プランを本格リリースしました。

ガクセイ協賛は、日本最大級の「大学生協賛プラットフォーム」で、企業は協賛という形で大学生向けのプロモーションを実現できるサービスです。現在、40万人以上の大学生がプラットフォームを活用しています。

今回リリースした「新卒面談プラン」は、多額の費用を支払っても自社の求める学生に会えない、会えても次のステップに繋がらない、費用対効果が合わない、という企業の声を元に立ち上げました。

背景

企業は学生の母集団形成に苦労するだけでなく、自社に合った学生からのアクションが少ないと言う悩みを抱えています。

学生との接点が多様化した現代において、企業は様々な形で情報を開示し、会社説明会を開き、オファーメールを送って、合同説明会や座談会イベントに出展して、人材発掘を行うことができます。しかし、限りある予算の中でどこまでコストや人員を割けるかの問題があるため、効率的にターゲット人材の母集団形成を行う手法を見つけることが命題になっています。

新しい手法である「新卒面談プラン」は、手間とリスクを極力減らし、企業が求める条件に応じた学生との面談機会を提供するサービスです。

※本サービスは職業紹介を行うものではなく、企業と学生の接点機会の創出を目的としています。

新卒面談プランの概要

新卒面談プランは、面談数に応じて費用が発生し、貴社の条件を満たした学生と自動で面談が設定され、面談ができるサービスです。

費用体系- 初期費用なし- 掲載費用なし- 面談数に応じて費用が発生

つまり、学生と面談できなかった場合には費用が発生しません。

面談までの流れ- 企業登録- 条件の設定- 自動で面談を設定

登録や条件の設定は必要ですが、それ以外の手間をかけていただく必要はありません。オファーメールを大量に送って、連絡をとるという作業が発生しません。

条件の設定は、卒年度・学校種別・学校名・性別・文理・学部/学科・都道府県・課外活動・スキル・経験などから設定することができます。

プランの詳細確認

下記のページにプランの詳細が記載されています。

https://ac.adlion.jp/7e175Gb3e8d79e20/cl/?bId=51ee0993&dir=interview&acd=media&part=prtimes_1&gcd=202604interview(https://ac.adlion.jp/7e175Gb3e8d79e20/cl/?bId=51ee0993&dir=interview&acd=media&part=prtimes_1&gcd=202604interview)

ガクセイ協賛とは

ガクセイ協賛は、大学生がいつでもどこでもアプリで協賛金を集められる大学生専門のガクセイ協賛プラットフォームです。

導入団体数800大学8000団体を突破し、企業から学生に対してピンポイントでアプローチが可能で、協賛・プロモーション・アンケート調査など学生ターゲットの様々な施策を行うことができます。

下記より、新卒面談プランの他にも、学生集客や学生への協賛などお気軽にご相談ください。

https://www.gakuseikyosan.com/sponsorship/interview

株式会社ガロアについて

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー17F

創 立：2014年4月1日

代表者：代表取締役CEO 浅井 亮祐

事業内容：インターネットを活用した送客プラットフォーム事業

プライバシーマーク登録番号：21001310

企業サイトURL： https://www.galoisjapan.com

素材の貸出し、注意事項等に関して

※ 写真素材などに関しては、リリースがお手元に届いた貴紙・誌・番組のみの使用とさせていただきます。

※ 掲載、オンエアなどの予定が決定した際は、大変お手数ですが下記までご一報いただければ幸いです。

※ リンク先として、「ガクセイ協賛」公式サイト https://www.gakuseikyosan.com をご紹介いただけますと幸いです。

PR事務局：pr@galoisjapan.com