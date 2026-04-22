HANA「NON STOP」ストリーミング累計1億回再生突破！楽曲数で国内ダンス＆ボーカルグループ史上最多を更新！

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ


7人組ガールズグループHANAの楽曲「NON STOP」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。これによりHANAは、1億回再生を突破した楽曲数が通算8曲に到達。



この記録は、国内ダンス＆ボーカルグループとして史上最多となり、新たな金字塔を打ち立てた。


デビューからわずか1年足らずという短期間での達成は極めて異例。怒涛のリリースと確かなクオリティでシーンを駆け抜けてきた彼女たちの勢いを、改めて証明する結果となった。



そして今年2月には1st Album「HANA」をリリースし、現在は全国ホールツアーを開催中。


各地で進化し続けるパフォーマンスとともに、グループとしての存在感を日々更新し続けている。



さらに、グローバルブランド「ディーゼル」のジャパン・ブランドアンバサダーに就任するなど、音楽の枠を越えた活動も広がりを見せており、その影響力は加速度的に拡大中だ。止まることなく走り続けるHANA。その名の通り“NON STOP”で紡がれていく物語から、今後も目が離せない。



＜HANA ストリーミング1億回再生突破曲一覧＞


「ROSE」（3億回突破）


「Blue Jeans」（3億回突破）


「Drop」（2億回突破）


「Burning Flower」


「Tiger」


「BAD LOVE」


「My Body」


「NON STOP」




HANA

ちゃんみなプロデュース7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成され、それぞれが異なるバックグラウンドと強烈な個性を持ちながら、唯一無二の世界観と統一感を両立させている。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。





＜HANA関連情報＞


【HANA 公式HP】


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