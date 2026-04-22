HANA「NON STOP」ストリーミング累計1億回再生突破！楽曲数で国内ダンス＆ボーカルグループ史上最多を更新！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

7人組ガールズグループHANAの楽曲「NON STOP」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。これによりHANAは、1億回再生を突破した楽曲数が通算8曲に到達。

この記録は、国内ダンス＆ボーカルグループとして史上最多となり、新たな金字塔を打ち立てた。

デビューからわずか1年足らずという短期間での達成は極めて異例。怒涛のリリースと確かなクオリティでシーンを駆け抜けてきた彼女たちの勢いを、改めて証明する結果となった。

そして今年2月には1st Album「HANA」をリリースし、現在は全国ホールツアーを開催中。

各地で進化し続けるパフォーマンスとともに、グループとしての存在感を日々更新し続けている。

さらに、グローバルブランド「ディーゼル」のジャパン・ブランドアンバサダーに就任するなど、音楽の枠を越えた活動も広がりを見せており、その影響力は加速度的に拡大中だ。止まることなく走り続けるHANA。その名の通り“NON STOP”で紡がれていく物語から、今後も目が離せない。

＜HANA ストリーミング1億回再生突破曲一覧＞

「ROSE」（3億回突破）

「Blue Jeans」（3億回突破）

「Drop」（2億回突破）

「Burning Flower」

「Tiger」

「BAD LOVE」

「My Body」

「NON STOP」

HANA

ちゃんみなプロデュース7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成され、それぞれが異なるバックグラウンドと強烈な個性を持ちながら、唯一無二の世界観と統一感を両立させている。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

＜HANA関連情報＞

【HANA 公式HP】

https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

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