元AKB48・永尾まりやがショートドラマ初単独主演！人気コミックを実写化！BUMPオリジナル『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』2026年4月22日（水）19:00よりBUMP独占配信開始！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下emole）は、『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』（原作・宮崎摩耶／漫画・オギノユーヘイ／コアミックス刊）を実写化したBUMPオリジナルショートドラマ『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』を2026年4月22日（水）19:00よりBUMP独占配信いたします。

原作コミックは、六本木の高級キャバクラを舞台に、ナンバーワンホステスとナンバーツーホステスの嫉妬と愛憎が渦巻く壮絶な人間ドラマを描き、コミック配信各サイトで多くの読者から支持を獲得。原作者・宮崎摩耶は『俺たちつき合ってないから』をはじめとした人気作を多数執筆しており、その生々しい人間描写に定評があります。

本作は、売上のためなら体を売ることも厭わない孤高のナンバーワンホステス・椿と、純朴な接客でのし上がる新人ホステス・すみれ、そして椿を一途に想い続ける幼なじみ・トシの三人を軸に、夜の世界で渦巻く女同士の嫉妬、プライド、そして歪んだ愛の形を描く愛憎劇です。1話ごとに加速していく”女同士の争い”から目が離せません。

■キャスト紹介：夜の六本木で火花を散らす、三人の運命は――。

ドラマ初主演で本作に挑むのは、永尾まりや。2010年にAKB48に加入し、グループ在籍時から『花ざかりの君たちへ～イケメン☆パラダイス～2011』『私立バカレア高校』など数々のドラマ・映画に出演。2016年の卒業後は女優・モデル・タレントとしてマルチに活躍し、先日最終回を迎えたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』でも話題を集めています。

そんな永尾まりやが本作で演じるのは、六本木の高級クラブ「ENVY」に君臨する不動のNo.1ホステス・椿。幼少期のトラウマから愛を知らず、「No.1」というプライドだけを拠り所に生きてきた椿。冷徹で計算高い一方で、ふとした瞬間に見せる脆さと孤独――永尾が持つ凛とした美しさと芯の強さが、「愛を知らない女」椿の壮絶な生き様をリアルに体現します。

椿の前に立ちはだかるNo.2ホステス・すみれを演じるのは、高崎かなみ。「サンスポGoGoクイーン」「ミスジェニック2019」など数々のグランプリを獲得し、近年、女優としても活動の幅を大きく広げています。2024年12月には明治座公演の舞台『応天の門』に出演し、佐藤流司、高橋克典、花總まりら豪華キャストと共演を果たしました。



本作で高崎が演じるすみれは、田舎から上京し、父親への仕送りのために懸命に働く純朴なホステス。しかし、トシとの出会いをきっかけに「愛を欲しがる女」へと豹変し、椿から全てを奪おうとする恐るべき執念を見せます。純真さと狂気の間を行き来するすみれの二面性に注目です。

そして、二人のホステスの間で揺れる存在となる椿の幼なじみ・トシを演じるのは、平井亜門。2017年にsmartモデルオーディションでグランプリを受賞後、俳優として映画・ドラマで多数の出演作を重ね、映画『このハンバーカー、ピクルス忘れてる。』やテレビ東京『40までにしたい10のこと』など話題作への出演が続く注目の俳優です。BUMPオリジナル作品『大人に恋はムズカシイ』『Scooper』などにも出演する平井が、一途に椿を想い続ける不器用で真っ直ぐな男・トシの切なさを繊細に演じます。

「愛を知らない女」椿、「愛を欲しがる女」すみれ、そして二人の間で揺れる男・トシ――。三者三様の欲望と嫉妬がぶつかり合う、息をのむ愛憎劇の行方から目が離せません。

■あらすじ

六本木の高級キャバクラ「ENVY」。現役ナンバーワンホステスの椿（つばき）は、圧倒的な売上と存在感で店に君臨している。彼女の人気の秘密――それは、客に体を売り大金を貢がせる枕営業だった。そんな椿の前に、素朴で素直な新人ホステス・すみれが登場する。純朴さと体を張った接客で着実にのし上がってくるすみれを、椿は認めることができない。やがて、椿の幼なじみであり心の拠り所でもあるトシの存在が、二人の関係をさらに複雑に絡み合わせていく。嫉妬、プライド、歪んだ愛情――夜の世界で、女同士の「醜い争い」がいま、幕を開ける。

■作品概要

■原作

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/145_1_be953c42be31147122b450514123ed46.jpg?v=202604220951 ]

タイトル：『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』

著者：原作/宮崎摩耶 漫画/オギノユーヘイ

発行・発売：コアミックス

各電子書店で全5巻、好評発売中！

第1話試し読み

https://catalog.coamix.co.jp/anataga/?viewer=open

(C)宮崎摩耶・オギノユーヘイ／コアミックス

原作／宮崎摩耶

＜コメント＞

イイ女の狂気を書きました。漫画原作ではどうしても出せない実写映像ならではのシーンがとても楽しみです。

女性は怖い。しかし美しい。

お楽しみください。



＜プロフィール＞

本作『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』の原作担当。

『俺たちつき合ってないから』『ジェノサイダー』などの原作も手掛ける。

代表作に『ゴクジョッ。～極楽院女子高寮物語～』（集英社）など

漫画／オギノユーヘイ

＜コメント＞

ドラマ化本当に嬉しいです！一足先に全話拝見しましたが、

俳優陣の素晴らしい熱演によりキャラクターたちが

圧倒的な熱量で生きていて胸が熱くなりました。

ついに皆様に観ていただける日が来てワクワクしています。

映像だからこそ伝わる生々しい感情や展開を、ぜひ最後までお楽しみください！



<プロフィール>

本作『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』の作画を担当。

現在は「となりのヤングジャンプ」にて

『転生格ゲーマー ～オジでも勝てる異世界攻略～』を連載中。

他代表作に『絶望の楽園』（講談社）など。

■公式プロフィール／コメント

【永尾まりや プロフィール】

1994年3月10日生まれ 神奈川県出身。元AKB48。女優、モデル、タレントとして活動中。2024年4月より長野県佐久市の「まほろば佐久」ふるさと観光大使に就任。

【コメント】

No1ホステス椿役を演じさせて頂くこととても光栄に思います。

ホステス役を演じるにあたって、原作漫画も読ませていただきました。夜の世界は簡単ではないこと、なんとなくは知っていますが、原作を読んで改めて厳しい世界なんだなと感じました。その中でも椿は仕事への熱意がもの凄く高くて、No.1にとても執着している人物だと思います。それはプライドもありますが、そこに行き着くまでの孤独な物語の背景もありました。

そんな強さと弱さを持っているのが椿なんだなと感じて、撮影中は特にそこを重視しながら演じさせて頂きました。

そして後輩でありライバルのすみれとの掛け合いが一番の見どころです！すみれ役を演じる高崎かなみちゃんとカットがかかったから思わず笑ってしまう程、バチバチです（笑）

睨み合うシーン是非観てください！そしてトシとの恋愛シーンも見どころです。何気なくずっと傍にいてくれたトシの大切さに気づくシーンもあって、椿の人間味がみえるところだと思います！是非わくわく、はらはらしながら観てください！

【高崎かなみ プロフィール】

1997年生まれ神奈川県出身。

タレント・女優・グラビアアイドル。ミスジェニック初代グランプリをはじめ数々のオーディションで注目を集め、「無敵のグラドル」と称される透明感と愛らしさで人気を獲得。SNSでも多くの支持を集め、ドラマや映画、舞台、雑誌など幅広く活躍している。

【高崎かなみ コメント】

すみれ役を演じさせていただきました、高崎かなみです。

BUMPさんのドラマに出演するのは2回目で、

今回オファーをいただけてとても嬉しかったです。

まず最初出演が決まった時の率直な感想として、永尾まりやさんと共演！？嬉し過ぎる！！でした笑

密かにSNSを拝見していて、とても美しくて憧れていたので、まさかお会いする事が出来るなんて夢のようでした。

永尾さん演じる椿と私が演じるすみれは、ホステスのNo.1、No.2というライバル的関係であり、そりゃあ勝てるわけがない！納得だ！なんて思ってました笑

作品の中では椿に憧れがありつつも嫉妬だったり女の欲望で、すみれの心境にも変化があったりと、、

演じる上で難しい事も沢山ありましたが、精一杯ぶつかって頑張りましたので、是非たくさんの方にご覧いただけると嬉しいです。

【平井亜門 プロフィール】

1995 年9 月28 日生まれ 三重県出身

俳優・モデル・シンガーソングライター

『恋愛ドラマな恋がしたい3』、映画『アルプススタンドのはしの方』で注目を集める。近年の主な出演作は映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』『恋脳Experiment』ほか、ドラマ『40までにしたい10のこと』、アニメ『UniteUp!』BSフジにて4月30日より『フェイクファクトリップス』放送開始。

【平井亜門 コメント】

BUMPオリジナルショートドラマ、『あなたが嫌い ～女の欲望と嫉妬の渦～』にてホステスを生業としている2人の女性に翻弄されるサラリーマンの男性・トシを演じました、平井亜門です。

BUMPならではテンポ感の良さと衝撃展開の畳み掛けで、気がつけば全29話を連続視聴していました。長尾まりあさん演じる"椿"の凛とした美しさの中に見え隠れする脆さ、そして高崎かなみさん演じる"すみれ"の無垢な心が醜く堕ちていく様は見逃せません！一瞬で時間が溶けること間違いなし！お楽しみに！

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、1話1分～3分程度のショートドラマを、マンガアプリのように『待つと無料』のほか、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでも楽しむことができます。

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心とする幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

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■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home