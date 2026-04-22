テレ朝Podcast 人気番組「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」が初の番組イベント『ぐるり遠回り presents トークも、ネタも、遊びじゃねぇから！』を7月25日(土)に開催決定！

■「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」イベント概要

株式会社テレビ朝日

テレ朝Podcastで配信中の番組「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」が、初のリアルイベントを開催！その名も「ぐるり遠回り presents トークも、ネタも、遊びじゃねぇから！」。7月25日（土）に東京・神田明神ホールで昼＆夜、2公演を行います！

おなじみの笑顔あふれるトークに加え、なんと昼公演では「コント」を、夜公演では「漫才」を一度限りで特別披露！！超貴重イベントです！

しかもこの日は、芝さんの43歳のお誕生日当日！一体どんなサプライズがあるのでしょうか？“ぐるらー”にとって、この夏1番の思い出になる青春の記録を、ぜひお楽しみに！！

【出演者】

・永野

・芝大輔（モグライダー）

【開催日時】

2026年7月25日（土）

［昼公演］開場13:30／開演14:00

［夜公演］開場17:30／開演18:00

【会場】

神田明神ホール（東京都千代田区外神田２丁目１６－２ 神田明神文化交流館２F）

https://myoujin-hall.jp/

【チケット情報】

●グッズ付全席指定：6,800円（税込）

●全席指定：4,800円（税込）

※チケット販売ページ：https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/gururi_tomawari

【受付スケジュール】

＜１.スポンサーVIP会員 最速先行（抽選）＞

5/6(水)6:00～5/13(水)23:59

※最速抽選に申し込むための「スポンサーVIP」会員登録はこちら！（4月限定入会）

https://www.tv-asahi.co.jp/douga_mv/gururi/#section-about-sponsor

＜２.VIP会員先行（抽選）＞

5/20(水)6:00～5/27(水)23:59

※先行抽選に申し込むための「VIP」会員登録はこちら！

https://www.tv-asahi.co.jp/douga_mv/gururi/#section-about-vip

＜３.一般先行（抽選）＞

6/3(水)6:00～6/17(水)23:59

永野コメント

遊びじゃねぇけど遊びましょう！みんなで思いっきり遊びましょう！

あれ？言ってる事が普通…普通だけは避けたいのに…

芝大輔（モグライダー）コメント

まさか自分の誕生日がこのイベントと重なるとは思っていませんでした。

何かが生まれるのを期待してください！

皆さんの今年の夏の始まりを我々に預からせてください！悪いようには致しません！

何故なら、遊びじゃねぇから！！

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■永野とモグライダー芝のぐるり遠回り

ファンクラブURL：https://douga.tv-asahi.co.jp/plan/gururi

番組URL：https://www.tv-asahi.co.jp/podcasts/video/0001/

公式X：https://x.com/gururi_tomawari