本日発売の『オール讀物』5・6月号は「ひとり暮らし」特集！　『宝石商リチャード氏の謎鑑定』著者・辻村七子さんの新連載「オートクチュールD」もスタート！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）が本日4月22日に発売する『オール讀物』5・6月号の特集テーマは「ひとり暮らし」です。

また、アニメ化もされた人気シリーズ『宝石商リチャード氏の謎鑑定』の著者・辻村七子さんのファッションと魂の新連載「オートクチュールD」もスタートします。

『オール讀物』2026年5・6月号 表紙

さらに、砂原浩太朗さんによる時代小説「藩邸差配役日日控」や、中野京子さんの新たな絵画シリーズ「ゴヤと革命のスペイン」も今号からスタート！

ほかにも、米澤穂信さんと清水克行さんのディープな歴史対談も掲載されるなど、読みどころ満載の内容です。

◼︎編集長 山口由紀子からのコメント

「『ひとり暮らし』というテーマで短編を」という依頼に、いま最も新作を待ち望まれる三人の作家が応えてくれました。高齢の母の部屋さがしから、街中に昔から存在する憧れの建物で始める初のひとり暮らしまで。舞台にも登場人物にも身近さを感じて安心して読み進めると……油断大敵！な傑作短編ぞろいです。

さらに、現在ひとり暮らし中の三作家による鼎談は、リアルな共感と発見の連続。グラビアには、かつてひとり暮らした場所を訪ねる人気作家の姿が。

だれの人生にも繋がってくる「ひとり暮らし」特集をさまざまにお楽しみください。

文藝誌初登場！ 辻村七子さんの新連載『オートクチュールⅮ』に登場するのは、服作りを学ぶ貧乏学生・茜と、天才的な技術を持つ青年・神楽。その神楽を追いかけまわす謎の美青年の正体とは…？ 人気シリーズ『宝石商リチャード氏の謎鑑定』の作者が選んだ舞台は、華麗なるオートクチュールの世界。着る人を感動させ、強くしてくれる美しい服と、願いを叶えるために奮闘する魅力的な人々が描き出されます。ご注目下さい。

◼︎目次

＜特集 ひとり暮らし＞

●豪華短編競作

嶋津輝「ヒマラヤ杉のある家」…お互い、ひとり暮らし。四十年ぶりに再会した二人には収入差が

寺地はるな「メゾン・ペルム」…「お前は、ぜったい幸せにはなられへん」電話は唐突に切れた

原田ひ香「母の部屋さがし」…一度でいいからマンションに住みたい！ 八十歳の願いに娘は

●鼎談 ひとり暮らし 「最近わかってきたこと」

呉勝浩×桜庭一樹×諸田玲子

…「上の階からトン、って音が」「怖い！」「モールス信号では？」

●グラビア 「ひとり暮らしの頃」

万城目学・佐々木愛・穂村弘

＜大ヒット『宝石商リチャード氏の謎鑑定』著者が放つファッションと魂の新連載！＞

辻村七子「オートクチュールＤ ミッドナイトブルー」…服飾を学ぶ茜は、天才的な腕を持つ神楽に命がけで縋りつく

＜話題沸騰小説＞

高見澤俊彦「イモータル・ブレイン」…ついにサイバーテロが東京を、世界を襲う――衝撃の新展開！

＜名手が描く現代と闇＞

一穂ミチ「汽水域〈前編〉 反希望クラブ」…中学二年生の音は、福島の水族館まで大事なものを捜しにきた

天童荒太「沈黙の国のアリス ジェンダー・クライム２」…新宿路上で事件発生！ 男を切りつけた少女が向かった先は

誉田哲也「妖の群」…闇神として命を繫いだ芳樹は、紅鈴の復活のために動き始める

石田衣良「乙女道スカウト狩り〈後編〉 IWGP22」…依頼終了。マコトは悔やんでも悔やみきれないミスを犯した

＜ミステリーの悦び＞

大山誠一郎「代名詞たちの轢き逃げ 赤い博物館」…再捜査の達人・緋色冴子が見抜いたのは、ある男女の卑怯な嘘

三津田信三「猿ろ孟様 「オール讀物」綺譚」…敬愛する画伯の逝去から呼び覚まされる、友人の奇妙な思い出

松嶋智左「家につく猫 刑事ヤギノメ」…山羊の目＝広い視野を持つ女刑事が監禁された場所で見たのは

＜ディープ歴史対談＞

米澤穂信×清水克行

「牢屋はどこだ」…謎が多いから面白い。作家と学者がひもとく中世・戦国の日本

＜豊穣であざやかな時代小説＞

新連載！ 砂原浩太朗「雪まろげ 藩邸差配役日日控」…雪に埋もれていた謎の鍵に、里村や差配方たちは翻弄されて

永井紗耶子「妲己のお百と五人の男」… 駆落ち同然に江戸に来たお百は、芝居小屋で団十郎と対面する

高瀬乃一「鶴ノ絵燈籠 貸本屋おせん」…町絵師が遺した美人画。おせんは描かれた娘に違和感を覚える

坂井希久子「思ひの色 江戸彩り見立て帖」…若い摺職人が町娘に惚れ、お彩も元許嫁にある告白をされ……

赤藭諒「直き虎 ストレート・タイガー」…家老に牛耳られた須坂藩を取り戻すため、直虎が考えた秘策は

宮城谷昌光「衛青と霍去病」…匈奴の脅威に悩む前漢王朝。皇帝は真の勇将の出現を切望する

畠中恵「ゆめまぼろし まんまこと」…新米名主・麻之助は小間物屋の手代の縁談をまとめようと奔走

宮部みゆき「岬の浜御殿 名代相務仕リ候 お勝ノ巻 三島屋変調百物語拾壱之続」…美女が集まる妓楼へ献上された娘は未知との遭遇を体験した!?

＜人気コラム＆エッセイ＞

新連載！ 「ゴヤと革命のスペイン」中野京子…宮廷画家から民衆の代弁者へ。魂の画家の絶望と歓喜の生涯

「よちよち文藝部古典篇 源氏物語」 久世番子

「妙齢おねいさん道 チャクラ」 伊藤理佐

「ようやくカナダに行きまして」 光浦靖子

「科学捜査官の目」 服藤恵三

「春日太一のオールナイト１本！ 徹夜映画」

「無法者たちの晩餐」 丸山ゴンザレス

「女子校文学 第6回 エス女子」 酒井順子

「灯台」を読む 幼き日に夢見た灯台の中へ」馳星周

ブックトーク 朝井まかて／伊与原新

「ちょっといい話」山川静夫

「短歌の部屋」東直子

「俳句の部屋」高橋睦郎

「緻密流将棋日記」佐藤康光

■書誌情報

書 名：『オール讀物』 5・6月号

定 価：1,500円（税込）

発売日：2026年4月22日（水）

商品URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49120210306682026