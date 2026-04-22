4/23（木）発売のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』にて、ダウンタウン浜田雅功さんによるアスリートとの対談連載が開始！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は4月23日（木）発売のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』より、ダウンタウン浜田雅功さんによるアスリートとの対談連載「浜田雅功Next Step アスリートはどう生きるか」をスタートさせます。

スポーツを愛し、アスリートと親交を深めてきたダウンタウン浜田雅功さんが、毎回一人のレジェンドを迎え、そのキャリアの分岐点をじっくり深掘りします。

初回は古田敦也さんをゲストに、プロ入り当初に野村克也監督からもらった厳しい言葉と、自身が選手兼任監督になって感じた難しさを聞きました。浜田さんからの「もう１回、監督をやってほしい」という願いに対し、古田さんの答えは……？

初回から浜田さんとアスリートの「仕事観」が窺える内容になっていますので、ご期待ください。尚、対談の模様は5月17日（日）午後1時55分からテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」でも放送されます（※一部地域を除く）。

◆浜田雅功さんのコメント

スポーツ番組はやっていますけど、スポーツ雑誌で連載するのは初めてです。レジェンドアスリートを一人ずつ呼んで話を聞けるのは、僕も勉強になるのでありがたいなと思います。

スポーツの世界で頂点を極めた人たちは、みんな堂々としていますよね。僕に何を聞かれてもパッと答えられるのは、それだけのことを今までやってきたからでしょう。

せっかくの機会ですから、僕もテレビで言い足りなかったことをナンバーにどんどん話していきますよ！

◆編集長・中村毅のコメント

長年にわたりスポーツ番組のMCを務められ、多くのアスリートと交流がある浜田雅功さんが、1人のアスリートに真剣に向き合ったらどのような"化学反応"が起きるのか。初回の古田敦也さんとの会話を聞いていると、アスリート同士の対談やライターさんによるインタビューとは異なる角度からの"ツッコミ"があり、さすがだと思わせてくれました。今後も各競技のレジェンドと対談していただきます。ご期待ください。

■媒体情報

雑誌名：『Sports Graphic Number』1142・1143号

発売日：2026年4月23日（木）※首都圏基準

特別定価：840円（税込）

関連URL：https://number.bunshun.jp/

■『Sports Graphic Number』について

1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している。