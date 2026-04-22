ERPC、Web UI ダッシュボードをリリース - ブラウザからトップティア Solana RPC の契約・利用開始が可能に、複数プランの一括注文にも対応

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、本日、Web UI ダッシュボードをリリースしたことをお知らせいたします。

これまで ERPC のサブスクリプション管理は、Validators DAO 公式 Discord 上のダッシュボードチャンネルで受け付けてきました。今回のリリースにより、Discord に不慣れなユーザーでもブラウザからサブスクリプションの開始・管理・確認まで完結できるようになります。あわせて、複数プランをカートにまとめて一度の決済で契約できる一括注文にも対応しました。運用立ち上げに必要な複数サービスをまとめて手配する場面でも、契約手続きが一度で完了します。

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

導入の背景 - Discord を前提としない利用導線の整備

ERPC はこれまで、Validators DAO 公式 Discord を中心にサブスクリプション管理とサポートを提供してきました。サブスクリプションの開始や変更は Discord 上のダッシュボードチャンネルで受け付け、個別の運用相談やトラブルシューティングは同じく Discord 上のサポートチケットで対応する運用です。Solana バリデータオペレーター、Solana RPC 運用者、高頻度トレーダーといった技術者層が中心のユーザー構成においては、Discord を前提としたコミュニケーションは自然な選択でした。

一方で、Discord の利用習慣にはユーザーごとに大きな幅があります。新規に ERPC の利用を検討される方の中には、Discord 上でのダッシュボード操作そのものに不慣れで、最初の一歩にハードルを感じる方も少なくありませんでした。

Web UI ダッシュボードは、ブラウザ経由の利用導線を新たに整備するためのリリースです。ブラウザから ERPC のアカウントにログインし、プランを選び、カートに入れ、決済する - 一般的な SaaS と同じ手順で、ERPC の利用を開始できます。

ログイン手段は 4 種類に対応しています。メールアドレスとパスワードによるログインに加えて、Google、Discord、GitHub の外部アカウントによるログインが可能です。これまで Discord 経由で ERPC をご利用いただいていた方は、同じ Discord アカウントでそのままログインでき、Discord 上での利用履歴との連続性も保たれます。Google や GitHub をお使いの方も、新規登録の手間なく、普段ご利用のアカウントで即時に利用を開始できます。

ホーム画面 - すべてのサービスを一画面で把握

ホーム画面では、契約中の各サービスのトークン残量、リクエストレート、API キー、エンドポイント URL、elSOL 保有量、ストレージ使用量などを一画面で確認できます。これまで個別の確認作業が必要だった情報に、ダッシュボード上からまとめてアクセスできます。

左サイドバーには、Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream、ベアメタルサーバー、ハイパフォーマンス VPS、SLV AI、ERPC Global Storage、BDLC NFT 特典などのカテゴリが配置されており、それぞれに直接アクセスできます。

カート機能 - 複数プランの一括注文に対応

今回のリリースで追加されたもう一つの主要な改善が、カートによる複数プランの一括注文です。Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream、ベアメタルサーバー、ハイパフォーマンス VPS、SLV AI、ERPC Global Storage といった複数カテゴリのサブスクリプションをまとめてカートに入れ、一度の決済で契約できます。

これまで Discord 上のダッシュボードチャンネルで一件ずつ受け付けていた複数プランの契約を、カートに追加し、合計金額と適用中のクーポンを確認したうえでそのままチェックアウトする、一連の流れとして整理しました。運用立ち上げ時に複数サービスをまとめて手配する場面や、既存構成に別カテゴリのサービスを追加する場面でも、契約手続きが一度で完了します。

複数契約割引をはじめとするクーポンは、ログインアカウントに紐づけて自動的に適用されます。合計金額の横に元の金額と割引後の金額が併記され、適用状況を明示的に確認できます。

日本語・英語・中国語・ロシア語の 4 言語に対応

Web UI ダッシュボードは、日本語・英語・中国語・ロシア語の 4 言語に対応しています。ヘッダーの言語切り替えで即座に表示を変更でき、ホーム画面、カート、決済フローを含めてすべて各言語にローカライズされています。

Validators DAO のユーザー基盤は全世界 100 カ国以上に広がっています。対応する 4 言語は、Discord コミュニティで実際に強い要望と需要が確認できた言語から優先的に選定しています。各言語圏のユーザーが母国語のまま契約手続きまで完結できるようにすることで、Discord 利用のハードルに加えて、英語で契約手続きを進めることのハードルにも対応しています。

Discord サポートの継続

Web UI ダッシュボードのリリース後も、Validators DAO 公式 Discord でのサポートは継続します。Web UI は導線の選択肢を増やすためのものであり、Discord を置き換えるものではありません。

複雑な構成のご相談、専有リソースの予約や在庫確認、Max Premium 級のカスタム構成、運用中のトラブルシューティングなど、個別対応を要するケースでは、引き続き Discord のサポートチケットが適した窓口となります。Web UI でサブスクリプションを開始された後も、Discord コミュニティでの情報交換や運用相談は、これまで通りご利用いただけます。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

フィードバックをお寄せください

Web UI ダッシュボードは、本日公開した初回リリースの段階です。皆様の実際の利用感に基づくフィードバックが、次の改善サイクルの最も重要な情報源となります。

機能の追加要望、操作性の改善提案、UI 表記に関する気づき、契約フローで迷った点、欲しいフィルタやソート条件 - どのようなご意見・ご要望も歓迎いたします。Validators DAO 公式 Discord にてお寄せいただいた内容をもとに、Web UI ダッシュボードを継続的に改善してまいります。

5 年連続 WBSO 承認 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラと運用オーケストレーションの研究開発を継続してきており、Web UI ダッシュボードは、その成果にブラウザから直接アクセスできる窓口として位置づけています。RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターの開設も今月予定しており、ダッシュボードからこの特化インフラのサービスも契約できるようになります。

お問い合わせ

ERPC Web UI ダッシュボードに関するお問い合わせ、フィードバック、サブスクリプションのご相談は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR