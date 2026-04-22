クレアトゥラ株式会社、「ECOで変える未来劇場」をテーマにTikTok公式チャンネルを開設

クレアトゥラ株式会社

クレアトゥラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：服部倫康、以下「クレアトゥラ」）は、このたびTikTok公式チャンネルを開設したことをお知らせいたします。

新たに開設したTikTokチャンネルでは、まずは期間限定のシリーズ企画として、身近な設備の省エネによって作られるカーボンクレジットをテーマに、よりわかりやすく、親しみやすい形で発信してまいります。

近年、脱炭素経営や環境対応の重要性が高まる一方で、カーボンクレジットや省エネ施策、CO2削減の仕組みは「難しそう」「自社には関係が薄い」と感じられることも少なくありません。

クレアトゥラは、そうしたハードルを少しでも下げ、企業担当者の皆さまや、環境課題に関心を持つ方々に向けて、まずはひとつのシリーズ企画として、ストーリー性や見やすさを意識したショート動画という身近なフォーマットを通じて情報を届けていきたいと考えています。

今後も、こうしたシリーズ型の情報発信を通じて、環境価値をより多くの方にわかりやすく届けることを目指し、情報発信のあり方を発展させながら、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【TikTok公式チャンネル】

@creattura11

https://www.tiktok.com/@creattura11