【名古屋】日本の英語教育を変える挑戦ー「話せる英語」だけではない、非認知能力まで育てる新しい教育モデル

株式会社アライブ

英語の保育園・子ども英会話教室・英語の学童・英語STEMスクールを展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）は、日本における非認知能力研究の第一人者であり、同社の教育顧問を務める中山芳一氏を招き、2026年4月6日（月）、アライブインターナショナルスクール校舎にて「英語教育と非認知能力育成をテーマにした実践型ワークショップ」を開催しました。

当日は、外国人講師・日本人スタッフを対象に、「なぜ今、非認知能力が必要なのか」「どのように教育現場に取り入れていくのか」「それを英語教育にどう実装するのか」をテーマに講義と議論を行いました。

英語教育に「非認知能力」をどう組み込むのか― 非認知能力は単純に言葉だけで語れるものではない ―

ワークショップでは、非認知能力とは何か、AI時代においてなぜ重要なのか、英語教育の中でどう育てるのか、その変化をどう観察して評価するのかなど現場レベルで議論が行われました。「やり抜く力を育む」「自己肯定感・自己効力感を高める」といった言葉は広く使われるようになり、保護者にも伝わりやすい言葉でもあります。一方で、アライブの全スクールでは、創業以来26年間、英語教育と共に子どもの意欲、チームワーク力、挑戦する力、豊かな心を育む教育に取り組んできたからこそ非認知能力は単純に言葉だけで語れるものではなく、なお深く学び続けるべきテーマであると考えています。英語教育において非認知能力をどう観察し、どう評価するかは、なお日本では研究途上のテーマでもあります。

外国人講師との対話から見えた、現場の問い

今回特に特徴的だったのは、外国人講師との活発な意見交換です。現場からは、「週1回通うアフタースクールの生徒にも、どうすれば非認知能力をさらに効果的に育めるのか」「何歳・何年生から、どのようなアプローチが有効なのか」「外国人講師は子どもの変化をどう観察していくべきか」といった、教育現場ならではの具体的な問いが多数交わされました。こうした議論は、理念を共有するだけでなく、非認知能力を“現場で実装する教育”へ落とし込む試みでもありました。

中山芳一氏からも、「現場を担う外国人講師とのワークショップや意見交換は非常に新鮮で意義深い」

とのコメントが寄せられました。アライブでは、これまでのワークショップで決めた「5つの行動基準」を教育に実装し、子どもたちの成長につなげる実践研究を進めています。

アライブの掲げる新リーダー像「ALIVE」

A: Adapt - 変化に適応する

L: Lift Up / Resilience - 立ち上がる

I: Imagine - できる自分を想像する

V: Value - 自分と他者の価値を尊重する

E: Engagement - 協力しながら仲間と主体的に参画する

創業時から続く「EQとIQ」の理念を、非認知能力教育へ

株式会社アライブでは創業以来、感情を理解し、人と関わる力といえる EQ と、知識や論理的に考える力ともいえる IQ の両方を育てることを教育理念の柱としてきました。知識だけにフォーカスするのではなく、その土台となる豊かな心と考える力を同時に育むことを重視し、

・インターナショナルスクールの日常活動への導入

・子ども英会話・アフタースクールの年間カリキュラムへの組み込み

・サマースクールなど季節イベントへの導入

・全スクール共通の教育環境づくりへの反映

に、取り組んできました。

これらは、外国人講師・日本人スタッフの共通実践指針として、多層的に運用されています。近年はこうした実践を、意欲・協働性・自己調整・やり抜く力など、数値化しにくい非認知能力という形でより明確に位置づけ、教育に実装しています。その結果、子どもたちに、チームワーク、意欲、発言力、モチベーション、仲間意識などに大きな変化が見られており、これはアライブが長年提唱してきた子どもたちの「考える力」を育てる土台としても成果を上げています。

前回の研修成果を踏まえた、今回の深化

今回のワークショップは、単発の研修ではなく、これまでの学びと実践の積み重ねである「深化」の場でもありました。事前には、子どもたちに”身につけてほしい心”や”スキル”について、中山芳一氏とブレインストーミングを重ね、それを全社オリエンテーションでこのテーマを共有して現場での実践を進めてきました。そのため今回は、単なる新しい概念の学習ではなく、実際の授業実践で見えた課題を持ち寄り、議論する場となりました。

現場では、実際に授業で試して見えた課題、子どもの変化をどう観察するか、継続的な実践にどうつなげるかといった、より具体的で実践的な議論に発展しました。これは、現場で非認知能力を育てるプログラムを実践し、振り返り、改善する教育研究のサイクルが動き始めていることを示しています。

今後の展望

5月には、子どもたちが「感謝の気持ち」を言葉と行動で表現する英語を使った「感謝のウィーク」を全校で展開予定です。今回のワークショップを起点に、株式会社アライブでは、”英語教育×非認知能力育成の実践モデル”をさらに進化させ、保育園・英会話教室・学童・STEM教育に横断的に展開していく方針です。日本の英語教育において、「話せる英語」だけでなく、考える力・協働する力・挑戦する力まで育てる新しい教育モデルとして、その実践を発信していきます。

ワークショップ概要

日時：2026年4月6日（月）10:00～16:00

場所：アライブインターナショナルスクール（名古屋市東区）

講師：中山芳一氏

対象：外国人講師・日本人スタッフ

株式会社アライブについて会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-1 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

代表取締役 三井博美

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主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を単なる語学ではなく「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む教育を実践しています。