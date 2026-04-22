【ジュンスポーツ北海道】第80回全日本体操個人総合選手権に8名が出場　あん馬で長崎柊人が2位、NHK杯へ挑戦

株式会社アドレ

株式会社アドレ（本社：北海道札幌市）が運営する体操競技チーム「ジュンスポーツ北海道」は、2026年4月16日～19日に開催された「第80回全日本体操個人総合選手権」に8名の選手が出場し、種目別で上位入賞を果たしました。

鉄棒の演技をする青木翔汰（個人総合出場）あん馬で2位に入賞した長崎柊人（決勝）あん馬で4位の中川将径（決勝）跳馬で6位の青木龍斗（決勝）

■ 大会概要

大会名：第80回全日本体操個人総合選手権

期間：2026年4月16日（木）～4月19日（日）

■ 競技結果（決勝）

【個人総合】青木翔汰 20位

【種目別 あん馬】長崎柊人 2位

中川将径 4位

【種目別 跳馬】青木龍斗 6位

第80回全日本体操個人総合選手権 決勝出場選手（ジュンスポーツ北海道）上中央：青木翔汰下左から：青木龍斗、中川将径、長崎柊人

■ 大会レポート

第80回全日本体操個人総合選手権に、ジュンスポーツ北海道から8名が出場。それぞれの「全日本」が終わりました。

決勝の舞台では、長崎柊人があん馬で2位、中川将径が同4位に入賞。青木龍斗は跳馬で6位と健闘しました。個人総合では青木翔汰が全6種目×2日間を戦い抜き、20位で大会を終えました。北海道から挑んだ選手たちは、日本最高峰の舞台で確かな結果を残しました。

一方で、この舞台は順位だけでは語れません。

板橋悠迅は個人総合47位。今季加入し、社会人としての初めて全日本の6種目を完遂しました。

豊澤鉄平は44位。最終種目の鉄棒でふくらはぎが痙攣する中、それでも競技をやり切った結果です。

岡部蓮は跳馬種目別18位（種目別枠7位）。決勝進出ラインまであと一歩、トップとの距離を肌で感じました。

前田航輝はコンディション不良により平行棒を棄権し、コーチとしてチームを支えました。

8人それぞれの経験が、次のシーズンへの確かな土台となります。

■ 次戦：第65回NHK杯

次戦はNHK杯。

青木翔汰は個人総合、長崎柊人と中川将径はあん馬、青木龍斗は跳馬で出場予定です。

特に長崎柊人は、種目別（あん馬）での日本代表選考を見据え、世界ランキング1位を上回るスコアを目標に掲げています。

全日本での2位という結果に満足することなく、さらに高い完成度を追求し、世界基準を超える演技に挑みます。

■ コメント（一部抜粋）

工藤友也（コーチ）

「Dスコアの差が順位に直結しており、全体的な底上げが急務です。次戦はDスコアの強化に専念して臨みます。」

前田航輝（コーチ）

「種目別での強さを発揮できた一方で、個人総合の出場は1名にとどまりました。次戦では一発で点数を伸ばし切る演技を期待しています。」

中川将径

「思うような結果が出ず、最近の中で一番悔しい試合でした。NHK杯ではスペシャリストたちと戦えるよう、さらに完成度を高めます。」

長崎柊人

「NHK杯ではマヌキャンとHコンバインを組み込み、世界ランキング1位を上回るスコアを狙いにいきます。」

■ ジュンスポーツ北海道について

ジュンスポーツ北海道は、北海道札幌市を拠点とする体操競技チームです。

デュアルキャリアを実践するアスリートたちが、国内最高峰の大会や国際大会を舞台に活動しています。

公式サイト：https://junsports.hokkaido.jp

■ パートナー募集について

ジュンスポーツ北海道では、国内最高峰の舞台から世界へ挑戦するアスリートたちを支えるパートナー企業を募集しています。

本チームは、競技成績のみならず、指導・教育・地域貢献を担う「デュアルキャリアアスリート」による活動を特徴としており、スポーツを通じた社会的価値の創出に取り組んでいます。

また、自社開発の競技結果配信システム（LiveScore）やSNS・映像コンテンツを活用し、スポンサー企業様の価値を可視化・発信する取り組みも行っています。

今後、NHK杯・国際大会といったさらなるステージに向け、

「北から、世界へ。」

この挑戦を共に推進いただける企業様を募集しております。

ご興味をお持ちいただけましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ：https://junsports.hokkaido.jp/partner/