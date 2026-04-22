【週末限定の新ランチメニュー】新緑の狭山丘陵で味わう、本場スリランカカレー＆タンドリーチキン── Grow Garden Toriyama

株式会社viviane

株式会社viviane（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田邉大樹）が運営するグランピング情報サイト「ワングランピング」は、東京都東大和市の日帰りグランピング施設「Grow Garden Toriyama（グロウガーデン トリヤマ）」が、週末限定ランチメニューの提供を開始したことをお知らせいたします。

https://www.growgarden-toriyama.jp

新緑の森のグランピングサイトで楽しむ、本場スリランカの味

都心から約1時間、狭山丘陵の豊かな自然に囲まれた日帰りグランピング施設「Grow Garden Toriyama」に、週末限定のランチメニューが登場しました。スリランカ出身のシェフ「ナンちゃん」が手がける本格スリランカカレーとタンドリーチキンを、アウトドアの開放感の中でいただける特別な体験です。

32種類の香辛料とココナッツミルクを使ったカレーが漂わせる豊かな香り、森の木漏れ日──この時期ならではの新緑の景色と合わせて、最高のランチタイムをお過ごしください。

新ランチメニュー

Grow特製スリランカカレー \900（税込）

32種類の香辛料とココナッツミルクを使用した、本場チキン＆豆カレー。ターメリックライス付き。スリランカ出身のシェフ「ナンちゃん」が一から仕込む、本場の味をお楽しみいただけます。

タンドリーチキン \500（税込）

本場のスパイスを丁寧に漬け込んだタンドリーチキン。アウトドアで食べるスパイスの香りは格別です。

ダッチオーブン料理

燻製 鮭 \700（税込）

燻製 ソーセージ \550（税込）

燻製 チーズ \330（税込）

提供日時: 週末（土・日）限定

Grow Garden Toriyama（グロウガーデン トリヤマ）について

東京都東大和市・狭山丘陵に位置する日帰りグランピング施設。2024年春オープン。「手ぶらで気軽に楽しむアウトドア」をコンセプトとし、BBQ・焚き火・ドッグランが楽しめる。

創業60年の囲炉裏焼き料理店「貯水池 鳥山」とのコラボにより、内閣総理大臣賞受賞のA5ランク長崎和牛などを使った本格BBQを提供。小型犬から超大型犬まで対応したペット同伴可能なドッグランサイトを完備。

東村山駅・多摩モノレール上北台駅から予約制の無料送迎バスを運行。ハロウィン・クリスマスマーケット・餅つきなど、季節ごとのイベントを定期開催。

https://www.growgarden-toriyama.jp

ワングランピングについて

施設概要- 所在地: 〒207-0032 東京都東大和市蔵敷1-391- 営業時間: 11:00～21:00（毎週水曜・木曜定休）- アクセス: 圏央道入間IC出口より約30分／西武拝島線東大和市駅よりタクシーで約15分- 無料送迎: 東村山駅・多摩モノレール上北台駅から予約制で運行

「ワングランピング」は全国のグランピング・自然体験系施設に特化した情報サイトで、非日常体験をより身近に提供しています。

https://www.1glamping.com/

会社概要- 会社名：株式会社viviane- 所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階- 代表者：田邉大樹- 設立：2012年3月14日- 会社HP：https://viviane.jp