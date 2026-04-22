タモリ氏撮影・著の「坂タモリ」シリーズ待望の第２弾！今度は「新宿・渋谷・目黒区編」。日本坂道学会「新宿・渋谷・目黒の名坂番付」を初発表！タモリ氏が3年半かけて撮り下ろした108坂の集大成、本日発売！！

株式会社ART NEXT「坂タモリ」シリーズ第２弾！４月２２日（水）発売（ART NEXT刊）お江戸・東京 坂タモリ 新宿・渋谷・目黒区編 | タモリ | 趣味・実用 | Kindleストア | Amazon

東京の坂道を愛し、その魅力を広める活動を続ける日本坂道学会（会長：山野勝）は、本日4月22日、「新宿・渋谷・目黒区の名坂番付」を初めて発表しました。

この番付は、同学会副会長であるタモリ氏が3年半の歳月をかけて新宿・渋谷・目黒の108坂を踏破・撮影した記録をもとに、江戸時代から続く坂道文化の観点から選定されたものです。

■ 番付の基準（日本坂道学会による選定基準）

日本坂道学会では、名坂の条件として以下の4点を重視しています。

「急であること。湾曲していること。江戸の情緒が残っていること。そして、名前に由緒があること。この4条件が揃った坂こそ、東京が世界に誇れる文化遺産です。タモリさんと二人で作成した新宿・渋谷・目黒区の坂番付、ぜひ本著でご覧ください」

日本坂道学会 会長 山野 勝

■ 注目のタモリ氏「推し坂」5選

番付の中でも特に学会が注目する5坂を以下に紹介します。

●なべころ坂（目黒区）江戸の庶民文化を色濃く残す急勾配

●茗荷坂（新宿区）荒木町の入り組んだ地形が生む「異界感」

●安養寺坂（新宿区）朝陽が差し込む瞬間の階調が絶品

●太鼓坂（目黒区）地形の面白さと目黒の風情が凝縮

●勢揃坂（渋谷区）源義経ゆかりの伝説が息づく歴史坂

タモリ氏撮影の目黒区の「なべころ坂」。タモリ氏の「推し坂BEST5」として本著で紹介されている。

■ 書籍概要

書名：『お江戸・東京「坂タモリ」新宿・渋谷・目黒区編』

発売日：2026年4月22日

定価：1,980円（税込）

仕様：B5版・オールカラー・128ページ

発行：株式会社ART NEXT

発売：全国書店・オンライン書店

■ 日本坂道学会について

1992年設立。会長・山野勝（元講談社、元日本雑誌協会理事長）、副会長・タモリ氏。東京を中心に全国の坂道文化の調査・保存・普及活動を行う。前作『お江戸・東京「坂タモリ」港区編』は発売後、2万5000部を突破。

●著者プロフィール

タモリ 日本坂道学会副会長。坂道写真家

森田一義。1945年福岡生まれ。早稲田大学中退後、芸能活動を開始。「ブラタモリ」「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？」「ミュージックステーション」「タモリステーション」「世にも奇妙な物語」など人気番組で活躍中。博覧強記で多趣味で知られ、「日本坂道学会」副会長にして「坂道写真家」。著書に『お江戸・東京 坂タモリ 港区編』（ART NEXT刊）がある。

●監修者プロフィール

山野勝 1943年広島県生まれ。早稲田大学卒業後、講談社常務取締役を経て退職後、「坂道研究家」として活躍中。「朝日カルチャーセンター」「NHK文化センター」などで１７年間「坂道講座」の講師を務める・「日本坂道学会」会長で、著書に「大江戸坂道探訪」（朝日新聞出版）。