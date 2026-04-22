【新発売】宇宙トレーニング発想。回す×引く動きで全身を効率よく鍛えるホームジム「SpaceGym」登場｜ 4月29日（水）AM10時よりMakuakeにて先行販売開始

ネオスパーク合同会社

ネオスパーク合同会社（所在地：東京都中央区）が展開する「MONOLAND」ブランドより、クラウドファンディングサイト「Makuake（マクアケ）」にて2026年4月29日（水）より先行予約販売を開始いたします。現在、事前通知登録を受付中で、登録者には発売初日から特別価格で購入できるチャンスが提供されます。

Makuakeにて先行予約受付中！ :https://www.makuake.com/project/spacegym1/?utm_source=a53&utm_medium=email

【SpaceGym（スペースジム）の特徴】

■ 回す×引く動きで全身を動かすトレーニング

SpaceGymは「回す × 引く」という動きを組み合わせたトレーニング構造により、スクワット動作と上半身のプル動作を同時に行うことができるホームトレーニングマシンです。

脚・体幹・背中・腕など全身の筋肉を連動させて動かす設計のため、短時間でも効率よく体を動かす全身トレーニングを自宅で行うことができます。

忙しい日常でも取り入れやすく、自宅で効率よく体を動かしたい方に向けた新しいホームジムです。

■ 宇宙トレーニング発想のフライホイール構造

SpaceGymは、宇宙トレーニングの発想を取り入れたフライホイール構造を採用しています。

回す動きによって自然に負荷が生まれ、引く力に応じて負荷が変化するため、無理のない範囲で全身トレーニングを行うことができます。

自分の力に合わせて負荷がかかる仕組みのため、初心者からトレーニング経験者まで幅広い方に対応できるトレーニングマシンです。

■ 1台で34種類の全身トレーニングに対応

SpaceGymは、スクワット・背中トレーニング・体幹トレーニングなど、1台で34種類のトレーニングに対応しています。

複数のトレーニング器具を用意する必要がなく、自宅でも効率よく全身トレーニングを行うことが可能です。

全身の筋肉をバランスよく動かすことができるため、日常の運動不足解消や体づくりにも役立つホームトレーニングマシンです。

■ 使い方はシンプル、すぐに始められる

SpaceGymは、シンプルな構造で、出してすぐに使える設計です。

複雑な設定や特別な準備は必要なく、思い立ったときにすぐトレーニングを始めることができます。

自宅でのトレーニングをより身近にし、運動を習慣化しやすいホームトレーニング環境をサポートします。

■ コンパクト設計で自宅でも使いやすい

SpaceGymは、コンパクト設計のため、自宅でも設置しやすくリビングやワークスペースでも使用できます。

大きなトレーニング器具を置くスペースがない方でも取り入れやすく、自宅で手軽にホームジム環境を作ることができます。

■ Makuake通知登録者限定｜先着50名限定の特別価格枠あり！

現在、Makuakeにて「通知登録」受付中！

販売開始と同時に通知が届き、誰よりも早く【超超早割価格】にアクセスできます。

＼ 先着50名だけの大幅割引価格 ／

Makuakeにて先行予約受付中！ :https://www.makuake.com/project/spacegym1/?utm_source=a53&utm_medium=email

会社名：ネオスパーク合同会社（ブランドショップ名：MONOLAND）

所在地 ：東京都中央区銀座一丁目22番11号

事業内容：輸入代理店業、小売業、卸売り

HP：https://neospark.jp/

お問い合わせ：info@neospark.jp

ビジョン：世界のワクワクするモノで、毎日に発見とときめきを。

私たち MONOLAND は、世界中から見つけ出した「ワクワクするモノ」を通して、人々の暮らしに新しい発見と楽しさを届けるブランドです。

まだ知られていない海外の珍しい商品、思わず手に取りたくなる面白い商品、使うたびに小さな驚きやときめきを感じられるモノ。

「いつもの毎日を、少しだけ楽しくしたい」その想いを原動力に、MONOLAND は世界という大きな LAND から日本の暮らしに寄り添う良いモノを丁寧に選び、届けています。

「こんなモノがあったんだ！」と心が動く出会いを

「毎日がちょっと楽しくなる」「暮らしが豊かになる」体験を

世界の“いいモノ”を、日本の暮らしへつなぐことを

私たちは、機能性・デザイン・品質はもちろん、その先にある「使う楽しさ」や「発見のワクワク」まで大切にしています。

国や文化、距離を越えて出会ったモノが、あなたの日常に小さな驚きと笑顔を運んでくれる。

MONOLAND は、世界のワクワクが集まり、広がっていく“モノの国”。

これからも、あなたの暮らしに新しい発見とときめきを届け続けます。