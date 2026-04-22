【鶏笑】「第17回からあげグランプリ」において、「東日本しょうゆダレ部門」および「弁当部門」にてW金賞を受賞

SRSホールディングス株式会社

SRSグループの株式会社NIS（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長 岡田連平）が運営する「からあげ専門店 鶏笑」は、一般社団法人日本唐揚協会が主催する「第17回からあげグランプリ」において、「東日本しょうゆダレ部門」および「弁当部門」にてW金賞を受賞いたしました。また、2017年の「チキン南蛮部門」最高金賞、2019年の「東日本しょうゆダレ部門」最高金賞の受賞を含め、鶏笑は15年連続で金賞を受賞しております。

「鶏笑」は、日本、海外に店舗展開するからあげ専門店で、からあげの聖地である大分県中津の本場唐揚げを販売しています。「鶏笑」のからあげは、秘伝のタレで国産若鶏を長時間じっくり漬け込むことで、揚げたてアツアツのおいしさはもちろん、時間がたってもふっくらと柔らかく、ジューシーなおいしさが味わえます。昼食のお弁当、晩御飯のおかずやお酒のおつまみに、15年連続金賞受賞のおいしさを、ぜひご賞味ください。

※「からあげグランプリ」は、一般社団法人 日本唐揚協会の登録商標です。

第17回からあげグランプリについて

一般社団法人 日本唐揚協会が2010年より毎年開催し、「日本で一番うまい唐揚げ屋さんはどこ！？」。本当にうまい唐揚げ店を決める人気企画。「唐揚げ店舗 一般部門」「スーパー総菜部門」「弁当部門」に分かれて審査され、鶏笑は「唐揚げ店舗 一般部門」の「東日本しょうゆタレ部門」での受賞となりました。

第17回からあげグランプリ結果発表の詳細はこちら（一般社団法人日本唐揚協会ホームページ）

https://karaage.ne.jp/event/940985e6333052164981e4f25480a0453d8961e4.pdf

※「からあげグランプリ」は、一般社団法人 日本唐揚協会の登録商標です。

鶏笑の受賞歴

最高金賞受賞：2017年「チキン南蛮部門」 、2019年「東日本しょうゆダレ部門」

金賞受賞：2011年より15年連続金賞受賞。2026年は「東日本しょうゆダレ部門」「弁当部門」でW金賞受賞

鶏笑のこだわり

(1)国産若鶏を100％使用し、新鮮な内に手作業にて丁寧な下処理を徹底。

(2)アツアツももちろん、冷ましてもしっかりジューシーな旨味を感じる美味しさ。翌日のおかずやお弁当に入れても大満足!

(3)秘伝のタレは、中津のこだわり醤油・生姜・にんにくをベースに野菜・果汁、オーガニックハーブ＆数種のスパイスで風味付け、長時間熟成で仕上げています。

(4)良質な鶏肉の旨味を引き出す絶妙なにんにく量で、ランチに食べても安心です。「いつ食べても」「何個食べても」飽きのこない本格仕込みのからあげをお届けしています。

鶏笑公式ホームページ https://nis-torisho.com/

FC加盟店募集中！詳細はこちらからどうぞ https://nis-torisho.com/franchise/

鶏笑で人気の定番メニューご紹介

1:ジューシームネからあげ

高たんぱくで低脂肪、超ヘルシーな国産のムネ肉を使用しています。

鶏笑秘伝のタレに長時間じっくり漬け込みふっくら柔らかく仕上げました。

しっかりとからあげの隅々までタレがしみこんでいますので、ごはんやお酒との相性も抜群です。

2:チキン南蛮

第8回からあげグランプリ「チキン南蛮部門」最高金賞受賞のチキン南蛮！

じゅわっとふわふわのチキンの上に、甘酢とタルタルソースが最高にマッチします。

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholding.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/