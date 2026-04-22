Kirala、約170ヵ国21,000社超が調査に参加するGPTW(R)ジャパン認定制度「働きがいのある会社」に初エントリーで選出！

株式会社Kirala

「One shines, We Shine, All Shines」をフィロソフィーに掲げ、トータルライフスタイルプロダクトを提供する株式会社Kirala（本社：東京都中央区、代表取締役：中島敬三、以下Kirala）は世界170カ国21,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work(R) Institute Japan（所在地：東京都品川区、代表：荒川陽子）が発表する、2026年版「働きがい認定企業」に選出されたことをお知らせします。

従業員の信頼・誇り・連帯感で評価される「働きがい認定企業」

「働きがい認定企業」とは、Great Place to Work(R) Institute Japanが実施する調査において、従業員アンケートの評点が一定の基準を満たした企業に付与される認定です。

Great Place to Work(R) Institute Japanの定義では、「働きがいのある会社」とは、あらゆる従業員が信頼、誇り、連帯感を感じられる会社のこととしており、制度や福利厚生の充実度だけでなく、日々の働き方や人間関係、組織文化の実態が重視される点が特徴です。

在籍20代～50代まで幅広いKiralaの「働きがいポイントTOP３」

【評価された働きがいポイントTOP3】

1. 「休暇がとりやすい」

2. 「会社の事業を誇りに思う」

3. 「人種に関係なく正当に扱われている」

そのほか、「仕事を達成するための努力を惜しまない」「入社した人を歓迎する雰囲気がある」など、「エンゲージメント」や「ホスピタリティ」の面でも高い評価を得ることができました。

“世界一従業員愛があふれている会社”を目指して

ピープルエクスペリエンスDivision

執行役員 内池 智美

Kiralaのすべての取り組みは、フィロソフィーに基づいています。私たちが考える“従業員愛”とは、一人ひとりがこの会社で働くことを心から好きだと思い、満足できている状態のことです。

今回のアンケートで得られた示唆をもとに、組織の進化を加速させます。社員がそれぞれの強みを発揮し、周囲との繋がりの中で自分らしく輝ける、そんな会社を目指します。

具体的な取り組み事例

「働きやすさ」に対する取り組み- 『年間休日』：2022年度110日→2025年度123日へ- 『フレックス制度』：2025年スタート（一部、シフト制部門を除く）- 『テレワーク制度』：部門毎の裁量に委ねられているのが特徴- 『ウェルカム５』入社即日付与される特別有休５日- 『好きなプロダクト１つプレゼント』：入社時全員対象- 『VISA更新費用』：外国籍メンバー対象。全額会社負担「やりがい」に対する取り組み- 『Kirala Campus』：ビジネスパーソンとしてのレベルアップにつながる学びが得られる- 『Open the Door』：「役員から学ぶ」をテーマにした、ランチ・カフェタイムを利用するショートセッション- 『Link Point』：部門をまたいだ横のつながりで業務課題についてディスカッションする場- 『Cross Connect』：直属以外の上長から新たな視点や気付きを得るためのリーダー指名制度

社員に聞いたKiralaの「働きがい」

成長中ベンチャーのKiralaで一緒に働きませんか？

- 理念や考え方を大切にしているところ- チャレンジする人が評価されているところ- パートも正社員と変わらず、チームの一員として同じ課題に参加し取り組む体制- 評価制度設計が全レイヤーに対して開示されていてオープンな点- 成果を誰もがわかりやすい判断基準で評価していただけてそれを報酬として還元している点- 在籍期間に関係なく挑戦の機会が与えられ、自分の成長につながる経験を積める点- 自分から積極的に行動を起こし、失敗を恐れず挑戦し続けられる人が活躍できる環境が整っている点

当社には、年齢・性別・国籍などに関係なく、チャレンジ精神あふれる人を全力で応援するカルチャーがあります。また、成果をしっかりと評価・還元する環境もあるため、自分自身の成長を楽しみながら業務に取り組むことができます。

現在、一緒に働く仲間を募集中です。ご興味のある方はまずはお気軽にお問い合わせください！

採用情報はこちら :https://corp.kirala.jp/careers

＜株式会社Kiralaについて＞

株式会社Kiralaは、安心で快適な生活を届けるLifeブランドの「Kirala」、“ビューティデバイスを民主化する”というテーマを掲げるBeautyブランドの「STELLA BEAUTE」を展開。どちらのブランドにおいても、「商品・事業・サービスを通して一人ひとりが活き活きと輝く100年を提供し社会全体に貢献する」をミッションに、独自性や革新性の高いプロダクトを生み出し続けています。

＜会社概要＞

- 名称 ：株式会社Kirala（株式会社MTGグループ）- 所在地 ：東京都中央区日本橋小伝馬町15-14 日本橋F BUSINESS CUBE 2階- 代表者 ：代表取締役社長 中島 敬三- 設立日 ：2020年3月2日（2004年12月より事業開始）- 事業内容：下記ブランドについて、卸・販売事業およびレンタル事業・美容家電：STELLA BEAUTE・生活家電：Kirala Air、Kirala Wellness・飲料水：Kirala Water Natural、砥希- 企業URL：https://corp.kirala.jp/

詳細はこちら :https://corp.kirala.jp/