【2026年6月25日開催決定！】日本財託×自治体通信共催セミナー「『副業規定』を乗り越える！公務員のための不動産投資入門」

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、2026年6月25日(木)に日本財託×自治体通信共催セミナー「『副業規定』を乗り越える！公務員のための不動産投資入門」を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202606-03?utm_source=20260417&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

物価上昇や社会保険料の負担増により、生涯に必要なコストは年々増加傾向にあります。国が「貯蓄から投資へ」と舵を切る今、安定した公務員といえど貯金だけでは資産の実質的な価値を守れない時代が到来しています。



そこで本ウェビナーでは、公務員の強みである「信用力」を最大限に活かせる「不動産運用」に焦点を当て、運用方法や公務員ならではのハードルの乗り越え方を徹底解説。

専門家による現在の経済動向を踏まえた不動産投資術のご紹介のほか、現役（元）公務員によるリアルな事例紹介、ライフプランと資産形成に関するディスカッションを通じ、公務員人生を豊かにするためのノウハウをご紹介いたします。

- 経済動向から見る、今始めるべき理由- 「副業規定」等、公務員ならではのハードルを乗り越える手法- 公務員の「信用力」を最大化し、生活を豊かにする方法

これらの知識を学び、豊かな資産・生活を目指したい方は必見のセミナーです。

是非一度お申し込みください。

■ 開催概要

（１）開催日時

2026年6月25日（木）19時30分～21時00分

（２）方法

ウェビナー形式（zoomウェビナー）

※動画は後日公開(申込者限定)

（３）参加対象

自治体関係者（行政職員・議員）

（４）参加費

無料

（５）主催

株式会社日本財託

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）（2社共催）

（６）ご注意

自治体関係者限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。

■ プログラム（予定）

講演１.「元・公務員が資産2億円 知識ゼロから築いた”コツコツ投資術”」

サービス創新研究所 研究員 生方 正氏

講演２.「安定資産でゼロから始める投資術！公務員のための堅実不動産投資運用」

株式会社日本財託 資産コンサルタント 岩脇 勇人氏



パネルディスカッション「公務員のライフプランニング」

サービス創新研究所 研究員 生方 正氏

株式会社日本財託 資産コンサルタント 岩脇 勇人氏

※講演タイトルや時間配分等が変更となる場合がございます。

■ 参加方法

下記からお申込みが可能です。

＜会社概要＞

詳細・お申し込みはこちら :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202606-03?utm_source=20260417&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川9F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

イシン株式会社 事業統括本部 公民共創企画部

TEL ：03-5291-1580(代表)

Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp