【開催告知】日本経営主催「Management Offsite Meeting」札幌開催―病院経営の未来を拓く共創型マネジメント実践論を発信

株式会社日本経営

株式会社日本経営(https://www.nkgr.co.jp/)（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、2026年7月10日（金）、札幌にて医療機関の経営者層を対象とした「Management Offsite Meeting(https://nkgr.smktg.jp/public/seminar/view/37984)」を開催します。本イベントでは、地域医療を取り巻く課題に対し、「共創」を軸とした病院経営のあり方と実践的なマネジメント手法について、専門家による講演と参加者同士の交流を通じて共有します。

お申込 :https://nkgr.smktg.jp/public/seminar/view/37984【札幌開催26/07/10】【Management Offsite Meeting】病院経営の未来を拓く 共創型マネジメント実践論～今後のマーケティング戦略と推進のための組織作り～

■開催背景

北海道の医療機関では、慢性的な人材不足、救急・在宅医療への移行、地域連携の強化といった複合的な課題への対応が求められています。こうした環境下においては、従来の延長線上にある取り組みだけではなく、地域特性を踏まえた新たな経営視点と組織づくりが必要とされています。

本イベントでは、単なる情報提供にとどまらず、同じ課題意識を持つ経営層が集い、相互に知見を共有しながら、自院に適した持続的成長の方向性を検討する機会を提供します。

■セミナーの特徴

本イベントは、「共創型マネジメント」をテーマに2つの講演と交流機会で構成されます。

講演１.では、竹田陽介氏が登壇し、「人と地域の未来を育む共創病院のつくり方」をテーマに、全国の先進事例と実践知をもとに、地域とともに価値を創出する病院経営のあり方を解説します。

講演２.では、橋本竜也が登壇し、「全職員で取り組む参加型の病院経営」をテーマに、100病院以上のコンサルティング実績から得られた知見をもとに、組織全体で経営に参画するマネジメント手法について解説します。

また、当日は参加者同士の交流を促進するコーヒータイムも設け、実践的な情報交換の場として活用いただけます。

■開催概要

日時：2026年7月10日（金）15:30～18:30（開場15:00）

会場：グランドメルキュール札幌大通公園 2F ハイネスホール

（北海道札幌市中央区北1条西11丁目1番地1）

開催形式：会場開催（対面） 参加費：無料（事前申込制）

定員：100名

※翌7月11日に同会場で開催される「北海道病院学会」にあわせて実施されます。

■プログラム

＜15:30～16:00＞

開会挨拶（日本経営 田野佑樹）

＜16:00～17:00＞

講演１.「人と地域の未来を育む共創病院のつくり方」

竹田陽介 氏

病院マーケティングサミットJAPAN代表理事

循環器内科医としての診療に加え、多くの病院ファンづくりや学会プロデュースを手掛ける医療コミュニケーションのエキスパート。近年はカルチュラルエンジニアとして、病院、学校、企業、学会の橋渡し、「すこやか(ヘルス×ウェルネス)」共創プロジェクトの監修を行っている。

■著書

日経メディカル「小倉記念病院のV字回復に学ぶ 最高収益を生み出す 病医院マーケティング」

日経メディカル「病医院PRレベルアップ講座」

エムスリーキャリア病院経営事例集「病院マーケティング新時代」

マイナビRESIDENT「学校で教えてくれない デキる研修医のつくり方」

＜17:00～17:25＞

休憩（コーヒータイム・交流）

＜17:25～18:25＞

講演２.「全職員で取り組む参加型の病院経営」

橋本竜也

株式会社日本経営代表取締役社長

1999年入社以来、人事コンサルティング部門にて、一貫して病院・企業の人事制度改革に携わるほか、不採算病院の経営再建にも従事。病院のコンサルティング実績は100病院を超え、全国の医師会、金融機関、各種団体等での講演も多数。

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 医業経営コンサルタント第7437号

第21回日本医業経営コンサルタント学会 最優秀賞（2018年11月）

第25回日本医業経営コンサルタント学会 最優秀賞（2022年10月）

■著書

「チームパフォーマンスの科学」幻冬舎2021年12月(https://www.amazon.co.jp/TEAM-PERFORMANCE-%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E6%A9%8B%E6%9C%AC-%E7%AB%9C%E4%B9%9F/dp/4344937007/)

「中小企業の未来戦略を具現化する！組織マネジメント実践論」プレジデント社2022年10月(https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8D%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E8%AB%96-%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%82%92%E5%85%B7%E7%8F%BE%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%81-%E6%A9%8B%E6%9C%AC-%E7%AB%9C%E4%B9%9F/dp/4833452103/)

＜18:25～18:30＞

閉会挨拶

■対象者

医療機関の経営者層（理事長・院長・事務長・看護管理者等）

■備考

・申込締切は2026年7月8日（水）16時までです

・1法人あたり最大3名まで申込可能です

・定員に達し次第、受付を終了します

・当日は名刺をご持参ください

・同業の方の参加はお断りする場合があります

・内容は一部変更となる可能性があります

なお、当日は記録および広報活動のため写真・動画撮影を行います。個人情報は日本経営グループの方針に基づき適切に管理します。

■今後の展開

日本経営では、医療機関を取り巻く環境変化に対応するため、組織マネジメントや人材活用に関する知見の提供を継続してまいります。今後も各地域における課題に応じたセミナーや交流機会の創出を通じて、持続可能な病院経営の実現を支援していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

【お問い合わせ先】

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

お問い合わせはチャットから：

https://app.chatplus.jp/chat/visitor/5984d779_1?t=btn