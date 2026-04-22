映画『オンデマンド』公開日決定！石川県先行5月22日(金)、東京・神奈川は6月5日(金)より上映開始

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丸井織物株式会社

アップティー株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長　鈴木 秀利）は、UP-Tの挑戦と成長を描く映画「オンデマンド」の公開日を決定したことをお知らせいたします。


本作は、石川県での先行公開よりスタートし、東京・神奈川へと上映エリアを広げてまいります。





■ 公開情報

＜石川県先行公開＞


公開日：2026年5月22日(金) ～


劇場： イオンシネマ金沢／イオンシネマ白山


＜東京・神奈川公開＞


公開日：2026年6月5日(金) ～


劇場： イオンシネマ板橋／イオンシネマみなとみらい



※すべての会場で舞台挨拶を予定しております。日時と登壇者は後日発表いたします。


■ あらすじ

この男、アイドルヲタクで天才!?



東京のIT企業でキャリアを積んだあと、主人公・宇佐美 幹之（うさみ・もとゆき）は突然、


地方の織物メーカーで新規事業を立ち上げることになった。



常識？ 前例？ 空気を読む？――そんなもの、彼には関係ない。


アイドルが好き。アイデアは止まらない。思いついたら即行動。


社内では完全に“異端児”。だけど、なぜか人が集まってくる。


営業、製造、システム、バックオフィス。


得意分野も、キャリアも、価値観もバラバラな仲間たちを巻き込み、ゼロから一つの事業を立ち上げていく。


ぶつかる。迷う。失敗する。


それでも彼は言う。「おもしろくなってきたな!!!」



やがて、このチームが、オンデマンドサービス「UP-T（アップティー）」で奇跡を起こす。


ちょっと変わった男と、ちょっと変わった仲間たちが、本気でぶつかり合った結果。



UP-Tは、こうして始まった――。


これは、実話をベースとしたリアルな挑戦の物語。










■ 映画「オンデマンド」 概要

●総合プロデューサー : 宮本 智行


　脚　本 : iROHA株式会社


　監　督 : 石川タクマ


●公式サイト：https://ondemand.up-t.jp/



[出演]　※敬称略


主演：宇佐美 幹之役／宮澤 佑


ヒロイン：新本 好役／山内 瑞葵（AKB48）


堂島 葵役／秋山 由奈（AKB48）


要 涼太役／酒井 貴浩



■ エンディング曲

タイトル：明星（みょうじょう）
アーティスト：LACCO TOWER（ラッコタワー）


作詞：松川ケイスケ


作曲：LACCO TOWER



本作のエンディング曲「明星」は、2026年7月15日(水)にリリース予定のLACCO TOWER NEW FULL ALBUM『幕開』に収録される、未発表楽曲です。




【会社概要】

会社名　：アップティー株式会社


所在地　：石川県金沢市古府町南459番地


代表者　：代表取締役社長　鈴木 秀利


設　立　：2024年1月


URL　　：https://up-t.co.jp/


事業内容：デジタルプリント、資材製造およびオンデマンドサービス事業



会社名　： 丸井織物株式会社
所在地　： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15
代表者　： 代表取締役社長　宮本 智行
設　立　：1956年4月
事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作
URL 　 ： https://www.maruig.co.jp