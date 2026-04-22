映画『オンデマンド』公開日決定！石川県先行5月22日(金)、東京・神奈川は6月5日(金)より上映開始

丸井織物株式会社

アップティー株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長 鈴木 秀利）は、UP-Tの挑戦と成長を描く映画「オンデマンド」の公開日を決定したことをお知らせいたします。

本作は、石川県での先行公開よりスタートし、東京・神奈川へと上映エリアを広げてまいります。

■ 公開情報

＜石川県先行公開＞

公開日：2026年5月22日(金) ～

劇場： イオンシネマ金沢／イオンシネマ白山

＜東京・神奈川公開＞

公開日：2026年6月5日(金) ～

劇場： イオンシネマ板橋／イオンシネマみなとみらい

※すべての会場で舞台挨拶を予定しております。日時と登壇者は後日発表いたします。

■ あらすじ

この男、アイドルヲタクで天才!?

東京のIT企業でキャリアを積んだあと、主人公・宇佐美 幹之（うさみ・もとゆき）は突然、

地方の織物メーカーで新規事業を立ち上げることになった。

常識？ 前例？ 空気を読む？――そんなもの、彼には関係ない。

アイドルが好き。アイデアは止まらない。思いついたら即行動。

社内では完全に“異端児”。だけど、なぜか人が集まってくる。

営業、製造、システム、バックオフィス。

得意分野も、キャリアも、価値観もバラバラな仲間たちを巻き込み、ゼロから一つの事業を立ち上げていく。

ぶつかる。迷う。失敗する。

それでも彼は言う。「おもしろくなってきたな!!!」

やがて、このチームが、オンデマンドサービス「UP-T（アップティー）」で奇跡を起こす。

ちょっと変わった男と、ちょっと変わった仲間たちが、本気でぶつかり合った結果。

UP-Tは、こうして始まった――。

これは、実話をベースとしたリアルな挑戦の物語。

■ 映画「オンデマンド」 概要

●総合プロデューサー : 宮本 智行

脚 本 : iROHA株式会社

監 督 : 石川タクマ

●公式サイト：https://ondemand.up-t.jp/

[出演] ※敬称略

主演：宇佐美 幹之役／宮澤 佑

ヒロイン：新本 好役／山内 瑞葵（AKB48）

堂島 葵役／秋山 由奈（AKB48）

要 涼太役／酒井 貴浩

■ エンディング曲

タイトル：明星（みょうじょう）

アーティスト：LACCO TOWER（ラッコタワー）

作詞：松川ケイスケ

作曲：LACCO TOWER

本作のエンディング曲「明星」は、2026年7月15日(水)にリリース予定のLACCO TOWER NEW FULL ALBUM『幕開』に収録される、未発表楽曲です。

【会社概要】

会社名 ：アップティー株式会社

所在地 ：石川県金沢市古府町南459番地

代表者 ：代表取締役社長 鈴木 秀利

設 立 ：2024年1月

URL ：https://up-t.co.jp/

事業内容：デジタルプリント、資材製造およびオンデマンドサービス事業

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 智行

設 立 ：1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp