次世代デジタルチャンバラ「SASSEN」「Cyber KASSEN」が新宿区主催「レガスまつり2026」に出展　500人超が体験し大盛況

一般社団法人 全日本サッセン協会

一般社団法人 全日本サッセン協会（本部：東京都、会長：本村隆馬）は、2026年4月11日（土）に新宿コズミックセンターで開催された「レガスまつり2026」にて、次世代デジタルスポーツ「SASSEN（サッセン）」と「Cyber KASSEN（サイバーカッセン）」の体験ブースを出展しました。

当日は、子どもから大人まで幅広い世代の来場者が体験に参加し、500人を超える方々にデジタルチャンバラを体験いただきました。

本イベントは、公益財団法人新宿未来創造財団が主催する体験型イベントで、「新しい自分に出会う春」をテーマに、スポーツ・文化・ワークショップなど多彩なコンテンツが展開されました。

当協会は「次世代デジタルチャンバラを体験しよう！」企画として出展。センサー内蔵の刀と専用アプリによる自動判定システムを活用した体験型コンテンツに、子どもから大人まで多くの来場者が参加しました。

さらに当日は、新宿区の手洗い推進キャラクター「新宿あわわ」もCyber KASSENを体験。地域キャラクターが実際にプレーすることで会場の注目を集め、来場者とのコミュニケーションを生み出す象徴的な場面となりました。

SASSENおよびCyber KASSENは、安全性と直感的な操作性を兼ね備えた次世代スポーツとして、年齢や運動経験を問わず楽しめる点が特長です。短時間で盛り上がるゲーム性により、イベントコンテンツとして高い集客力と回転率を実現しています。

今回の出展においても、体験者からは

「初めてでもすぐ楽しめた」

「見ているだけでも盛り上がる」

といった声が多く寄せられました。

本取り組みを通じて、地域イベントにおける新しいスポーツ体験の提供と、来場者同士の交流促進に貢献する機会となりました。

全日本サッセン協会は今後も、自治体・教育機関・企業と連携しながら、デジタルスポーツの普及と新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

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【イベント概要】

イベント名：レガスまつり2026

開催日：2026年4月11日（土）

時間：9:30～15:30

会場：新宿コズミックセンター（東京都新宿区）

主催：公益財団法人新宿未来創造財団

出展内容：SASSEN／Cyber KASSEN体験

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