【阪急うめだ本店】約5000アイテムが登場！大阪でディズニー最大級のショッピング・イベント開催「Disney THE MARKET 2026」

株式会社阪急阪神百貨店

Disney THE MARKET 2026(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/disney_market/)

期間：4月29日(水・祝)～5月11日(月)

場所：阪急うめだ本店 9階 催場 ※催し最終日は午後5時終了

※ご購入は、おひとり様1商品につき、5点までとさせていただきます。一部の商品は、ご購入制限点数が異なる場合がございます。

阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html)では、ディズニーのキャラクターたちが一堂に会するディズニー最大級のショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026」を今年も開催します。今回は“スター”をテーマにした新商品のほか、阪急うめだ本店限定や先行販売など、約5000アイテムをラインアップ！ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、そしてディズニー・チャンネルまで、ディズニーファン待望の夢のような13日間です。

売り切れ必至！阪急うめだ本店限定アイテム

◎UMEDAの文字がキラリ！

うめだ トートバッグ 1,980円【阪急うめだ本店限定】うめだ キーホルダー 990円【阪急うめだ本店限定】

◎ミニー&デイジーがスター！

ミニー＆デイジー〈スター〉ミニタオル 1,100円【阪急うめだ本店限定】ミニー＆デイジー〈スター〉トートバッグ 4,400円【阪急うめだ本店限定】

◎大阪の主役はティガー！？

ティガー ミニタオル 1,100円【阪急うめだ本店限定】ティガー 巾着 990円【阪急うめだ本店限定】

「Disney THE MARKET限定」アイテムに注目

スターチャームコレクション a.ディズニーb.ピクサー（ランダム、ab共全12種、1個）各990円 【Disney THE MARKET限定】【ピクサーのみ阪急うめだ本店先行販売】※ブラインド仕様（ランダム封入）のため、絵柄はお選びいただけません。ウォルト〈スター〉a.ミニタオル 1,430円、b.エコタンブラー 1,760円、c.バネ口ポーチ 2,860円【Disney THE MARKET限定】

思わずパケ買いしたくなる！ディズニーのお菓子も充実

「パティスリーアニヴェル」巾着入りシーズナルクッキーセット1,296円【阪急うめだ本店先行販売】「八天堂」Disney ベイマックス白いくりーむパン ミルククリーム（1個）257円「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」チップ＆デール/バニラチョコレートサンドスペシャル缶（12枚入）2,180円※5月5日(火・祝)～販売「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」a.ベイマックス/アップルケーキ 8個入1,760円、b.ベイマックス/エコバッグ 1,201円、c.ベイマックス/クリアポーチ 880円 など

有名ブランドのディズニーオリジナルグッズが期間限定で登場

「メディコム・トイ」ベアブリック ロイヤル セランゴール ザ マンダロリアン400% 272,800円「ラウンジフライ」ディズニー ファンタジアマジシャンズハットTB バッグ 19,800円

◎阪急うめだ本店先行販売！「Disney CHANNEL」のアイテムも登場！

「ハンナ・モンタナ」アクリルスタンドコレクション 各990円【 阪急うめだ本店先行販売】※5月5日(火・祝)～販売「ハンナ・モンタナ」a.フリルトートバッグ 4,950円、b.シュシュ 2,420円【いずれも阪急うめだ本店先行販売】※5月5日(火・祝)～販売

会場ならではのお楽しみも盛りだくさん！

※写真はイメージです。

TAG LIVE LABEL 缶（ステッカー付き自動販売機）

イベント限定ステッカー付きドリンク全20種類が登場。

◎1本：900円(ウーロン茶)

◎ラベルのステッカーはきれいに剥がして保存ができます。

※写真はイメージです。

PHOTO SPOT

「ハイスクールミュージカル」のキャラクターと一緒に撮影ができる、フォトスポットが登場！

※写真はイメージです。

キャラクターカードプレゼントキャンペーン

期間中税込3,000円以上お買上げごとに「Disney THE MARKET 2026」限定2層式カードを1枚プレゼント。※各日無くなり次第終了

◎お渡し場所：9階 催場 ノベルティお渡しカウンター

※１会計につき最大5枚まで

※絵柄はお選びいただけません。

※レシートは当日限り有効です。

※レシート合算不可。

※デザインは変更になる場合がございます。

ディズニー★JCBカード会員様限定プレゼントキャンペーン

期間中、ディズニー★JCBカードをご利用のうえ、税込8,000円以上お買上げのお客様の中から抽選で10組20名様に『東京ディズニーリゾート(R)・パークチケット（ペア）』をプレゼント！

東京ディズニーシー(R)25周年

”スパークリング・ジュビリー”

2026年4月15日(水)～2027年3月31日(水)

さらに、ディズニー★JCBカードをご利用のうえ、お買上げの方に『ディズニー★JCBカード ステッカー』をプレゼントします。

◎お渡し場所：9階 催場 ノベルティーお渡しカウンター

※お買上げ金額は問いません。

※なくなり次第終了。