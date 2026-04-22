助太刀総合研究所 新所長就任のお知らせ

株式会社 助太刀

国内最大級の建設人材マッチングプラットフォームを運営する株式会社助太刀（本社所在地：東京都新宿区、以下「当社」）のシンクタンク「助太刀総研」にて、2026年4月22日付で新所長に松宮 優紀子（まつみや ゆきこ）が就任いたしましたのでお知らせします。

■新所長 松宮優紀子からのご挨拶

『助太刀総研』は、「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションのもと、業界の現状をデータで可視化し、未来の在り方を研究するシンクタンクとして活動してまいりました。22万超の事業者が登録する「助太刀」の知見を活かし、実態調査やレポート発信、外部機関との共同研究を通じて、課題解決に向けた示唆を提示しています。

現在、建設業界は働き方改革の進展や人手不足の深刻化、建設DXの加速など、大きな転換期にあります。このような中、現場の声とデータに基づく正確な現状把握と、本質的な課題解決への貢献がこれまで以上に求められています。

今後は、助太刀総研を政産官学の知見が集まる結節点へと進化させ、フォーラム等の対話の場を通じて多様なステークホルダーの知見を結集し、持続可能で魅力ある建設業界の実現に貢献してまいります。

＜略歴＞

2004年に株式会社サイバーエージェント入社。広告事業本部にてデジタルマーケティングの企画・クリエイティブのプロジェクト責任者を務める。2019年より株式会社アジャイルメディア・ネットワークにて事業部長・取締役を歴任。2025年5月、株式会社助太刀入社、同年12月より人事本部長を務める。京都府出身。

松宮優紀子

■助太刀総研について

『助太刀総研』は、「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションのもと、外部の有識者および第三者機関と共に、建設業界の潮流を捉え、現状や可能性をあらゆるデータを用いながら可視化し未来における建設業界の在り方を研究する組織です。

当社が提供するサービスで得た知見を活用しながら、トレンドや実態調査を含むマーケットリサーチ、有識者を招聘しての勉強会や対談などを通じて、建設業界を魅力ある職場にするべく取り組んでまいります。

『助太刀総研』：https://suke-dachi.jp/souken/

また、複雑化・多様化する建設業界の人手不足課題に対して、政産官学が連携し、知見を持ち寄って解決策を探る必要があると考え、建設業の持続的な発展を見据えた議論の場として、「建設業働き方フォーラム」を2024年から運営しております。

建設業働き方フォーラム2026も多種多様なセッション、彩りあふれる登壇者様をお招きし、2026年5月22日に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催いたします。詳細は特設サイトをご覧ください。

『建設業働き方フォーラム2026』：https://suke-dachi.jp/souken/forum/2026/

＜会社概要＞

社名：株式会社助太刀

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 我妻 陽一

所在地：東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー14階

設立：2017年3月30日

資本金：80,000,000円

事業内容：インターネットを利用したサービスの企画、制作および運営

URL：https://suke-dachi.jp/company/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先



株式会社助太刀

担当：長内

TEL：03-6258-0906

Email：pr@suke-dachi.jp



