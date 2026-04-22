“そのディテーリングストーリーに、戦略はあるか？”製品戦略の現場実行率を調査、組織のブラックボックスにメスを入れる。製薬企業向け「コール戦術 解析サービス」を提供開始。

リープ株式会社

企業教育のコンサルティングおよびスキル評価サービスを提供するリープ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：堀 貴史、荒木 恵 以下、リープ）は、この度、実際の現場での対話をAIとコンサルタントが解析し、成果に直結するコール戦術を導き出す「コール戦術 解析サービス」の提供を開始いたします。

これまで、どれほど緻密にマーケティングプランやコール戦術を設計しても、現場の実行実態との間にはどうしてもギャップが生じてしまうという現場実態がありました。企業経営層をはじめ、マーケティング部門、営業戦略部門等の皆様から、下記のような課題の声が寄せられています。

- 現場が独自解釈で活動し、ハイパフォーマーの『勝ち筋』が共有されていない- 設計したコール戦術が処方合意などの成果に実際に結びついているか、客観的な効果測定ができていない- 成果に影響する「ディテーリング内の話題・戦術要素は何か？」解析検証したい

成果につながるディテーリングの起点を見つけるには、実際の現場データから「ハイパフォーマー層」と「成果が出ていない層」の差異を分析し、データに基づく『勝ち筋』の特定が不可欠です。

ハイパフォーマーの勝ち筋を可視化

本サービスは、現場調査とデータ解析により、「最適なコール戦術」を導き出します。実際の現場での対話をAIとコンサルタントが解析するほか、リープが保有する豊富な業界データ（他社ベンチマーク）と比較検証を行うことで、マーケティングプランに紐づくコール戦術の最適化を支援します。

最適なコール戦術を導き出し、行動の質を可視化するステップ

戦略を現場のパフォーマンスへと昇華させる、リープのコンサルティング

成果につながる影響因子をデータから導き出す- ブランドプラン・コール戦術の伝達の流れを構造化- 現場の理解度と実行度を調査し、実態を可視化- AI・データ解析から「勝ち筋」「負の要素」を抽出- 成果につながる戦略を体現した『行動の質』となるキーファクターを抽出- リープ保有業界データとの比較も交え、「最適なコール戦術」の策定とフィードバック- 戦略行動とディテーリングスキルを掛け合わせた、行動の質を測定する質的KPIを設定

当社は、インストラクショナルデザインやHPIの理論を用い、企業の「成果創出」に直結する科学的なパフォーマンス改善を支援しています。AIを用いた独自の評価・分析技術によって現場の実行実態をデータ化し、経営層やマーケティング部門が描く戦略と現場のギャップを解消します。単なる教育にとどまらず、現場の営業力・商談力の最大化を通じて、事業目標の達成を強力に牽引します。

展示会にて、成果につながるコール戦術傾向に関するセミナー開催予定

リープは、コール戦術 解析サービスの周知を目的として、2026年4月21日（火）から23日（木）の3日間、東京ビッグサイトで開催中の「ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2026(https://www.pharmait-expo.com/)」へ出展しています。23日（木）にはセミナーも企画しており、解析データサンプルを交えながら成果につながるコール戦術傾向についてご紹介します。

■セミナー講演概要■

【タイトル】データドリブンが変える営業組織の課題創出～オムニチャネルと連動するMR活動のあり方

【日時】2026年4月23日（木）14：00-14：40

【場所】東京ビッグサイト 東8ホール

【セミナーNo.】8M-21

【登壇者】



＜パネリスト＞

◆アステラス製薬株式会社 日本コマーシャル カスタマーエクセレンス部長 / 森岡 真一氏

◆アステラス製薬株式会社 日本コマーシャル カスタマーエクセレンス部 ケイパビリティズ ラーニング＆ディヴェロップメントグループ グループリーダー / 阪田 展一氏

◆リープ株式会社 代表取締役 荒木 恵

＜モデレーター＞

◆リープ株式会社 代表取締役 堀 貴史

オムニチャネル化が進む中、所長やMRの「介在価値」をどう定義し、評価すべきか。

アステラス製薬のキーパーソン2名が、数値化困難な「スキルの質」への危機感とデータ活用の可能性を本音で語ります。

デジタル施策が加速する中、なぜ今あえて「理解の質」の可視化に挑むのか。現場の納得感を引き出し、MRが戦略意図を自律的に語り出す組織変革への突破口となる、実効性ある戦略理解度KPIのあり方に迫ります。

セミナー詳細・登録はこちらから :https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php?SearchSeminarDate=3&SearchSeminarCategory=11,12&SearchPresentation=&SearchSeminarProduct=&SearchSeminarFreeword=#:~:text=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B,%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9

本サービスリリースおよび「「ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2026」への出展を記念して「コール戦術 解析サービス」のトライアルキャンペーンを実施いたします。詳しくは下記までお問い合わせください。

▽トライアルキャンペーン問い合わせ先▽

リープ株式会社 カスタマーエンゲージメントグループ

サービスご紹介Webサイト：https://pharma-lp.leapkk.co.jp/

E-mail：assistant@leapkk.co.jp

TEL：03-3471-3540

■会社概要/お問い合わせ

会社名：リープ株式会社

代表取締役：堀 貴史、荒木 恵

本社：東京都品川区東品川2‐3‐14 東京フロントテラス13階

設立：2015年6月16日

事業：企業の事業目標達成に向けた教育戦略の支援、及びコンサルティング

URL：https://www.leapkk.co.jp/