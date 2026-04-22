Hajimari、沖縄支社を開設東京、長野に続く3拠点目を沖縄県那覇市に開設

株式会社Hajimari

フリーランスと企業のマッチングサービスを運営する株式会社Hajimari（本社：東京都渋谷区、代表：木村直人）は、2026年4月1日より、沖縄県那覇市に沖縄支社を開設したことをお知らせいたします。

本拠点開設により、企業ビジョン「自立した人材を増やし、人生の幸福度を高める。」を沖縄県にも広げ、地方在住の優秀なエンジニアの育成をはじめとした地域貢献に注力してまいります。

沖縄支社開設の背景

現在、IT人材の多くは東京・大阪などの都市部に流出しており、地方企業がIT人材を確保することは極めて困難な状況です。地方でITエンジニアを目指す若者は、次のような難題に直面しています。

地方IT人材が直面する課題- 地元でIT企業を探したいが、給与・成長環境が整った企業が少ない- スキルアップのため都市部へ出るしか選択肢がない- Uターン・Iターン希望者が地元で活躍できる場が少ない

一方で、DXの波は地方企業にも急速に押し寄せており、AIの進化への対応を迫られる中、地方在住のIT人材不足は喫緊の社会課題となっています。Hajimariは、この課題を解決するため、沖縄を新たな取り組みの拠点と位置づけます。

沖縄支社の取り組み

沖縄支社では、地方創生・SES/受託開発事業を行うTUKURUSを中心に、以下3つの柱で地域貢献を推進します。

１. 若手エンジニア育成

対面＋オンラインのハイブリッド育成で、沖縄在住のまま全国で通用するエンジニアを輩出します。

２. 地域企業へのDX支援

受託開発を通じ、沖縄県内の企業・自治体のDX化・IT化を推進します。

３. U・Iターン人材支援

都市部で経験を積み沖縄に戻りたいエンジニアの育成・事業参画を支援します。

Hajimari 沖縄拠点概要

株式会社Hajimari 沖縄支社

住所：沖縄県那覇市久茂地 2-14-12 C18 office KUMOJI

支社長：久手堅 剛寛

開設日：2026年4月1日

沖縄支社開設に際してコメント

株式会社Hajimari CTO

岡田 幸紀

この度、弊社の新たな拠点として、沖縄支社を開設できたことを心から嬉しく思います。

私たちが掲げる『自立した人材を増やし、人生の幸福度を高める。』というビジョンを、豊かな可能性を秘めた沖縄の地で形にできることを、メンバー一同楽しみにしています。

沖縄支社では、私たちが培ってきた開発ノウハウを惜しみなく提供し、対面とオンラインを融合させたハイブリッドな育成環境を構築する予定です。

居住地に関わらず、全国、さらには世界で通用する技術力が身につく様に、充実した教育コンテンツや教育体制の構築に取り組んでまいります。

また、AIをはじめとする最先端の技術を地域企業や自治体へ還元していくことも、エンジニア集団としての弊社の使命だと考え、取り組む予定です。

沖縄支社のメンバーが自らの力で沖縄の未来に貢献し、『自立した人材』として人生の幸福度を高めていけるよう、強力にバックアップしてまいります。

株式会社Hajimari TUKURUS事業部 部門長

柳澤 雄也

この度、長野支社に続く2拠点目の地方拠点として、沖縄支社を設立いたしました。

2023年の長野開設から約3年。私たちは「場所」という制約を超え、TUKURUSの価値を全国へ届けるための歩みを着実に進めています。

私が大切にしている言葉に「自分で選んだことを、自分の力で正解にする」というものがあります。

これまでは関東圏を中心にこの文化を育んできましたが、今後はその舞台を日本全国へと広げていきます。

沖縄という新しい地で、自ら選択し、自ら道を切り拓く仲間を増やすことに挑戦します。

私たちは、「地方だから仕事ができない」という言葉を、決して言い訳にしません。 物理的な距離や環境を理由にクリエイティビティを制限するのではなく、むしろその土地ならではの感性を活かし、都心と遜色のない、あるいはそれ以上の価値を証明し続けていきます。

株式会社Hajimari 沖縄支社長

久手堅 剛寛

この度、念願であった沖縄支社の設立を、会社や仲間の支えにより実現することができました。私自身、沖縄に移住して7年が経ちますが、大好きなこの地に恩返しができる舞台がようやく整い、身の引き締まる思いです。

沖縄には高いポテンシャルを持つ若者が数多くいますが、待遇や成長機会を求めて県外へ出てしまう現状があります。

私たちは、地元にいながらでもビジネスの第一線で挑戦できる環境を提供することで、この課題に向き合います。

「家族のそばで暮らしたい」という温かい想いと、妥協のないキャリアアップ。その両立を叶える新たな受け皿として、沖縄のさらなる発展と未来に、熱意を持って貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Hajimari

設立 ：2015年2月26日

代表取締役：木村 直人

所在地 ：〒150-0043 渋谷区道玄坂一丁目16番10号 渋谷DTビル6~9階

事業内容：

・ITプロパートナーズ：ITフリーランス×企業のマッチングサービス

・人事プロパートナーズ：人事フリーランス×企業のマッチングサービス

・マーケティングプロパートナーズ：フリーランスマーケター×企業のマッチングサービス

・ファイナンスプロパートナーズ：経理財務フリーランス×企業のマッチングサービス

・メンタープロパートナーズ：現役の経営者・役員の「社外メンター」マッチングサービス

・フリーランスジョブ：ITフリーランス向け案件検索ポータルサイト

・intee：ファーストキャリア支援サービス

・TUKURUS：開発支援と地域支援サービス

・HR University：伴走型eラーニング動画研修サービス

・TechFeed：ITエンジニア向け情報メディア