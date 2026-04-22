無添加ノンケミカルUV* 3年連続売上No.1**のママベビーから、初のSNOOPYデザインが登場！自然由来100％で赤ちゃんと敏感肌、そして地球環境にもやさしいUVケア3種を発売

株式会社pP

株式会社pP（本社：東京都渋谷区、代表取締役 田中雅己）が展開する、生後0日目から12歳までの大切な日々に寄り添う、創業80年の医療機関向け製薬会社がつくる環境再生型オーガニックブランド MammaBaby（ママベビー）は、個性豊かな仲間とともに様々なメッセージを届け、世界中で愛され続けるコミック「PEANUTS(TM)」に登場するスヌーピーのデザインにあしらったUVケアシリーズを、2026年4月24日（金）よりMammaBaby 公式オンラインストア、Amazon、楽天にて予約発売、5月1日（金）より順次一般発売いたします。

今回発売するのは、自然由来100％の無添加ノンケミカル処方*で赤ちゃんや敏感肌にもやさしく、さらに海や自然環境にも配慮した製品として人気を集める同ブランドのUVシリーズ。家族で安心して使えるSPF30・SPF50のUVミルク2種と、SPF35のUVスプレーの全3アイテムをご用意しました。使うのが楽しみになるスヌーピーデザインを用いたパッケージで、子どもたちの外遊びや夏の冒険を、肌と自然の両方を守りながらやさしくサポートします。

独自技術で、無添加ノンケミカルUV*の長年の課題を解消。使い心地とUV効果を両立した信頼のUVケアシリーズ。

ママベビーでは、紫外線吸収剤フリーを指す「ノンケミカル」という考え方にとどまらず、「100％自然由来であることこそが、本当のノンケミカル」と考えています。子どもたちのピュアな肌や敏感肌でも安心して使えることはもちろん、サンゴ礁や海の生き物たちに影響を与える可能性のあるシリコンなどの化学物質も一切使用していません。

ママベビーのUVケアは、バリア機能が未発達な赤ちゃんや敏感な肌への負担に配慮した、ノンケミカル*・14の無添加処方です。5年の歳月をかけて開発された独自テクノロジーにより、無添加ノンケミカルでありながら、ベタつかず、きしまず、白浮きしない快適な使い心地を実現しました。一般的にノンケミカルの日焼け止めは、紫外線散乱剤である酸化チタンをケミカル成分でコーティングすることで使用感を調整することが多いとされていますが、ママベビーでは紫外線吸収剤を使わず、植物由来成分で紫外線散乱剤を包み込む独自技術を採用。この技術により、テクスチャーを補うためのシリコンなどに頼ることなく、やさしさと心地よさの両立を叶えています。

肌へのやさしさと環境への配慮、そして日常使いできる心地よさ。そのすべてを大切にしたこのUVケアは、多くのご家族に支持され、3年連続売上No.1**という信頼をいただいています。



* 紫外線吸収剤・シリコン・鉱物油・パラベン・アルコール・石油系界面活性剤・合成香料・合成着色料・ポリマーフリー

** 最高値（SPF50+・PA++++）部門において、売上金額第1位を獲得（対象期間：2022年11月～2025年10月 / TPCマーケティングリサーチ調べ）

自然を思いやることの大切さを形にした、SNOOPYデザインUVケアシリーズ

SNOOPY ノンケミカルUVミルク SPF30 / PA+++

販売価格：2,420円（税込）

内容量 ：50 mL

無添加ノンケミカルなのに、驚くほど肌にすっと馴染み、ずっと軽やか。植物オイルの力でしっとりと潤う使い心地良さにもこだわりました。

お散歩や、お出かけなど、毎日の紫外線対策にぴったりの日焼け止めです。

SNOOPY ノンケミカルUVミルク SPF50+ / PA++++

販売価格：2,420円（税込）

内容量 ：50 mL

無添加ノンケミカル*・ノンシリコンでオーガニックUV最高指数（SPF50+ / PA++++）、そして3年連続売上No.1**。

肌はもちろん、サンゴや海の生き物たちにもやさしい100%自然由来。海水浴やキャンプなど、レジャーにおすすめです。

SNOOPY UV & アウトドアスプレー SPF35 / PA+++

販売価格：2,200円（税込）

内容量 ：80 mL

海で、山で。アウトドア効果も◎

赤ちゃんを夏の2つの大敵から守り、1本でUVケアとアウトドア対策を叶えます。

ティーツリー葉油やアオモジ果実油などのピュアエッセンシャルオイルが爽やかな香りのベールとなり、夏の刺激から肌を優しく守ります。

全製品共通

発売日：2026年4月24日（金）よりMammaBaby 公式オンラインストア、Amazon、楽天にて予約発売、4月30日(木)以降順次発送予定。

5月1日（金）より、全国のCosme Kitchen・Biopleにて発売。5月下旬より、全国のトイザらス・ベビーザらス（一部除く）にて発売予定。

その他、全国のMAMMABABY取扱店舗にて発売。

※商品の取り扱い在庫状況は店舗へお問い合わせください。

生産国 ：日本

【全成分】

SNOOPY ノンケミカルUVミルク SPF30 / PA+++

水, ミリスチン酸メチルヘプチル, ラウリン酸メチルヘプチル, 酸化チタン, プロパンジオール, 酸化亜鉛, ペンチレングリコール, ラウロイルリシン, スクワラン（サトウキビ）, ホホバ種子油, 水酸化Al, ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6, イソステアリン酸, トコフェロール, イソステアリン酸ポリグリセリル-2, ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10, グリチルリチン酸2K

SNOOPY ノンケミカルUVミルク SPF50+ / PA++++

ミリスチン酸メチルヘプチル, 水, ラウリン酸メチルヘプチル, 酸化チタン, プロパンジオール, 酸化亜鉛, ラウロイルリシン, 水酸化Al, ペンチレングリコール, ホホバ種子油, イソステアリン酸, スクワラン（サトウキビ）, ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6, トコフェロール, イソステアリン酸ポリグリセリル-2, ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10, グリチルリチン酸２K, ヒアルロン酸Na

SNOOPY UV & アウトドアスプレー SPF35 / PA+++

水、ジグリセリン、プロパンジオール、ペンチレングリコール、酸化チタン、ラウロイルリシン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、スクレロチウムガム、シリカ、ヒアルロン酸Na、ティーツリー葉油、アオモジ果実油、チョウジ葉油、ユーカリシトリオドラ油、ニオイテンジクアオイ油、ユーカリ葉油、ラベンダー油、レモングラス油、レモン果皮油、オレンジ油



【ママベビーの14フリー】

紫外線吸収剤フリー、ディート不使用、石油系界面活性剤フリー（SLES、SLS）、ノンシリコン、ワセリンフリー、鉱物油フリー、合成着色料フリー、合成香料フリー、合成ポリマー（PEG）不使用、パラベン（防腐剤）フリー、アルコールフリー、Vegan、Cruelty Free（動物実験は行っていません）

* 紫外線吸収剤・シリコン・鉱物油・パラベン・アルコール・石油系界面活性剤・合成香料・合成着色料・ポリマーフリー

** 最高値（SPF50+・PA++++）部門において、売上金額第1位を獲得（対象期間：2022年11月～2025年10月 / TPCマーケティングリサーチ調べ）

■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

MammaBaby（ママベビー）とは？

子どもは私たちにとって、一人ひとりがかけがえのない存在です。

『ママベビー』は創業者の子どもが重度のアトピーをもって生まれてきたことをきっかけに誕生したイタリア生まれの製薬会社。生後0日目から12歳までに決まると言われる肌と髪の基礎機能をはぐくむことをめざし、80年前から産婦人科などの医療機関へ良質なオーガニック製品をお届けしてきました。

いま新たに自然由来100%のスキンケアや無添加ノンケミカルのUV製品を加えて、子どもたちが生きる地球の未来への贈り物としてラインナップ。持続可能性を求め、親と子の感性と知性をはぐくむ製品づくりにチャレンジしています。

2023年、キッズ＆ベビーカテゴリーにおいて日本で初めて、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対して与えられる国際認証B-corp（B-corporation）を取得しました。

ママベビー公式ウェブサイト: https://mammababy.jp/

ママベビー公式 lnstagram : @mammababy_jp(https://www.instagram.com/mammababy_JP)



