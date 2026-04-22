【大盛況】WEBの悩みを“占い”で解決！？沖縄発のWEB制作会社が「Startup JAPAN EXPO」で異色の仮装ブースを出展、プロの占い師も驚く圧倒的な世界観が話題に

合同会社WEBでええじゃないか

「エンタメ×WEB集客」を強みとする沖縄発のWEB制作クリエイター集団、合同会社WEBでええじゃないか（本社：沖縄県那覇市、代表：亀井 洋一郎）は、2026年4月15日・16日に開催された日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN EXPO 2026」にて、『WEBの占いの館』をコンセプトとした特設ブースを出展いたしました。

代表およびチームのデザイナーが占い師に扮し、来場者のWEBの悩みを“鑑定”する異色の企画が反響を呼び、他出展者からも注目を集めるなど、連日大盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

■ 出展の背景：ビジネス相談の「堅苦しさ」をエンタメで突破する

BtoBの展示会において、WEB制作やマーケティングの相談ブースは「専門用語が多くて敷居が高い」と敬遠されがちな傾向があります。 そこで弊社は、得意とする「エンタメ要素を取り入れた見せ方」を自ら体現すべく、ブース全体を『WEBの占いの館』としてプロデュース。代表の亀井が占い師の衣装を身にまとい、「あなたのWEBサイトの未来、鑑定します」と呼びかけることで、通りがかった来場者が思わず足を止めてしまう、心理的ハードルの低い相談窓口を創出しました。

正体はプロのデザイナー集団

■ 徹底した「世界観」の作り込み：プロの占い師も本物と見間違えるクオリティ

本プロジェクトでは、衣装、ブースデザイン、ポスター、そして独自開発したWEB診断アプリに至るまで、徹底的に「占いの館」としての世界観を作り込みました。 その圧倒的なクオリティは、参加者から「細かい所まで作り込まれていてスゴイ」と評価をいただいただけでなく、当日来場されていた本職の占い師の方からも「本当の占いブースかと思いました……」と驚かれるほどの完成度となりました。

細部まで作り込んだ世界観

■ 「開運おみくじ」から始まる、緻密なWEB集客導線の設計

「いきなり無料占い」という高い心理的ハードルをさらに下げるため、現場ではまず手軽に引ける『WEBの開運おみくじ』を導入。おみくじをきっかけに足を止めていただいた方に、本格的な無料WEB鑑定をお勧めするという二段構えの導線を構築しました。 この結果、会期中に160名以上の方々と名刺交換の機会をいただき、実際に30名以上の方がアプリを通した本気のWEB鑑定を体験されました。

好評だった「WEBの開運おみくじ」

■ 占いだからこそ引き出せた、30名超のリアルな本音（インサイト）

水晶玉（WEBアプリ）越しに行われた鑑定を通して、通常の営業アプローチではなかなか見えてこない、WEB担当者たちの切実な悩みが次々と浮き彫りになりました。

「資料ダウンロードはあるが、本命の問い合わせに繋がらない」

「社内システムが複雑すぎて、更新が面倒で放置してしまっている」

「大企業ゆえに無難な見せ方になり、独自の強みが埋もれている」

「ニッチな業種だが、営業の問い合わせばかり来てしまう」

■ 実際に展示会で使用した「WEB占いアプリ」を特別公開中！

会場で大きな反響を呼んだ「WEBの占い鑑定団」の診断システムを、現在WEB上でも体験いただけます。ご自身のWEBサイトに対してどんなモヤモヤや課題が隠れているのか、ぜひ一度“鑑定”してみてください。

▼ WEBの占い鑑定団（診断アプリ）はこちら

https://webdeeejanaika.net/web-no-uranai/

WEBアプリ外観

■ 今後の展望：エンタメの力で、本質的な課題解決に伴走

今回の出展は、弊社が提唱する「エンタメ×WEB集客」の有効性を自ら証明する機会となりました。 合同会社WEBでええじゃないかは、今回の展示会で抽出できた「30名の濃密な生の声（インサイト）」を糧とし、今後も形式的なWEB制作にとどまらない、訪問者に驚きと喜びを提供し、ビジネスの成果に直結する本質的な課題解決に伴走してまいります。

鑑定結果を元に、具体的なアドバイスをその場で提供

■ 会社概要

会社名：合同会社WEBでええじゃないか

代表者：代表 亀井 洋一郎

所在地：〒900-0015 沖縄県那覇市宇栄原3-6-16 ビッグキャッスル306号室

事業内容：WEBサイト制作（コーポレート・LP等）、デジタルマーケティング支援、エンタメ要素を活用したWEB集客企画・運用

公式サイト：https://webdeeejanaika.net