富士河口湖町（町長：渡辺英之）および富士河口湖町消防団（団長：渡邊修之）は、2026年4月19日（日）、河口湖ステラシアターにおいて「令和8年度富士河口湖町消防団出初式」を挙行しました。

本式典には、消防団員278名が集結。日頃の献身的な防火・防災活動を称えるとともに、今後懸念される大規模災害への備えや地域防災力の向上を誓い合いました。





■式典の概要

日時：2026年4月19日（日）午前10時00分～

場所：河口湖ステラシアター

出動人員： 278名

■主な実施内容

式典は、以下の次第で進行されました。

1.人員報告・総指揮者宣言：副団長の宮下啓三総指揮者のもと、船津・小立・大石・河口・勝山・足和田・上九一色の各分団による人員報告が行われました。

2.町長告辞・団長式辞：

渡辺英之町長は、令和7年度に発生した25件の火災対応や、近隣自治体での大規模林野火災に触れ、24時間365日常に最前線で活動する団員とそれを支える家族へ感謝と敬意を表しました。

渡邊修之団長は、南海トラフ地震や富士山噴火への備えの重要性を説き、「被害を最小限に食い止めるため、真剣に消火作業に取り組む団員は私の誇りである」と激励しました。

3.表彰・感謝状贈呈：

消防庁長官表彰（永年勤続功労章）をはじめ、山梨県消防協会長表彰、富士・東部地域県民センター所長表彰、防犯功労章など、長年の功績や地域貢献が認められた団員および退職幹部への表彰が行われました。

4.来賓祝辞：

山梨県知事をはじめ、地元選出の衆議院議員、県議会議員や町議会議長から、日頃の活動への感謝や地域防災・自主防災のリーダーとしての役割に期待するお言葉をいただきました。

5.万歳三唱・閉式：山梨県消防協力会富士五湖支部の五味菊広常任理事による万歳三唱が行われ、地域の安寧を祈念して幕を閉じました。

■富士河口湖町消防団について

・組織規模：団員数 278名

・管轄分団：船津、小立、大石、河口、勝山、足和田、上九一色の全7分団

・主な任務：火災・水災・地震等の災害対応、防火啓発、地域イベントの安全管理、富士登山道等の安全確保。富士河口湖町消防団は、 278 名の団員で構成される組織です。2万7千人を超える町民の生活だけでなく、国内外から訪れる多くの観光客の安全・安心を守るため、火災、地震、風水害などの災害対応から予防消防活動まで、幅広く活動しています。