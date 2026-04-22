たくさんの写真で折り方をていねいに解説！『ナイス折り紙のかんたんかわいい春夏秋冬の花』2026年4月20日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『ナイス折り紙のかんたんかわいい春夏秋冬の花』を2026年4月20日（月）より全国書店にて発売いたします。
季節の花を、一枚の紙から。動画・写真・解説で、はじめてでも美しく折れる花折り紙。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347522/images/bodyimage1】
YouTubeチャンネルでも人気の折り紙作家・ナイス折り紙による、花をテーマに四季を楽しむ折り紙指南書。
春の訪れを感じる梅や桜、夏の風物詩のあさがお、秋冬の季節を彩る花々まで、著者オリジナルの美しい花の折り紙作品を12か月に分けて紹介。季節ごとに楽しみながら、一年を通して花折り紙の魅力を味わえます。
各作品の解説には、著者のYouTubeチャンネルの作品紹介動画へアクセスできるQRコードを掲載。動画・写真・丁寧な手順解説の3つの要素で、折り紙初心者でも安心して取り組めます。
完成した作品は、プレゼントやパーティーの装飾、メッセージカードのデコレーションなどにもぴったり。
折り紙をすでに楽しんでいる方はもちろん、これから新しく始めたい方にもおすすめの一冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347522/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347522/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347522/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/13011
【商品情報】
ナイス折り紙のかんたんかわいい春夏秋冬の花
●定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）
●著者：ナイス折り紙 丸山信子
●ISBNコード:978-4-7986-4174-4
●JAN コード：9784798641744
●判型：B5ワイド判 128ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
季節の花を、一枚の紙から。動画・写真・解説で、はじめてでも美しく折れる花折り紙。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347522/images/bodyimage1】
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春の訪れを感じる梅や桜、夏の風物詩のあさがお、秋冬の季節を彩る花々まで、著者オリジナルの美しい花の折り紙作品を12か月に分けて紹介。季節ごとに楽しみながら、一年を通して花折り紙の魅力を味わえます。
各作品の解説には、著者のYouTubeチャンネルの作品紹介動画へアクセスできるQRコードを掲載。動画・写真・丁寧な手順解説の3つの要素で、折り紙初心者でも安心して取り組めます。
完成した作品は、プレゼントやパーティーの装飾、メッセージカードのデコレーションなどにもぴったり。
折り紙をすでに楽しんでいる方はもちろん、これから新しく始めたい方にもおすすめの一冊です。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347522/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/13011
【商品情報】
ナイス折り紙のかんたんかわいい春夏秋冬の花
●定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）
●著者：ナイス折り紙 丸山信子
●ISBNコード:978-4-7986-4174-4
●JAN コード：9784798641744
●判型：B5ワイド判 128ページ
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