指が6本のAIアニメが自治体の公式動画として公開され炎上！本日発売のAI時代の新基準「コンシステンシー監修」があればAI作画ミスは止められていた！炎上対策チェックリスト付/弁護士との対談セミナー開催
【リリースの概要】
株式会社海馬（代表取締役：北村勝利、所在地：東京都）は、AI動画・AIアニメ制作における品質管理の実務ガイド「コンシステンシー監修 完全ガイド Ver.1」を2026年4月22日より販売開始しました。
【背景と目的】
生成AI動画ツールの普及により、映像制作の参入障壁は急速に低下しています。一方で、企業案件やコンテストで「選ばれるクリエイター」と「そうでないクリエイター」の差は拡大しています。
その差の本質は技術力ではなく、違和感を発見・除去し、安心して出せる状態にする力にあります。
2025年のAI動画元年以降、著者は半年で15案件以上の企業案件を手がける中で、修正ループの崩壊・作画ミスによる納品遅延・クライアントとの合意不足によるトラブルを経験しました。
こうした現場の失敗から体系化した実務ノウハウを、業界初のチェックリスト付き実務ガイドとしてまとめたのが本書です。
【製品概要】
項目 内容
書名 コンシステンシー監修 完全ガイド Ver.1
価格 \7,800（税込）
形式 PDF（購入後即ダウンロード）
販売先 NOTE 内容および目次は下部に掲載
https://note.com/clever_ivy5569/n/n66aae9ec9fe7?sub_rt=share_sb
発売日 2026年4月22日
また発売を記念してAIリスクを考える対談セミナーも開催いたします。
企業案件で「稼ぎ」、コンテストで「勝つ」為のポイント教えます。対談セミナー
ホスト：北村勝利
ゲスト：弁護士 加茂 翔太郎氏（第一東京弁護士会所属）
X：https://x.com/ShootLaw
申込
https://sozo0425.peatix.com/ @PeatixJPより
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347570/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347570/images/bodyimage2】
【本書の構成】
??Part 1 企業案件編
── 修正ゼロ納品の設計 確認フロー5フェーズ・クライアント合意設計・企業案件チェックリスト（実践版）・契約書文言例を収録。
??Part 2 コンテストで勝つ編
── 引き算で作品を仕上げる 審査員視点の分析・失点パターン・コンテスト提出前チェックリスト（実践版）を収録。
??Part 3 生成AI時代のクリエイティブ権利ガイド
── 著作権・フリー素材・音楽権利・契約と規約の確認ポイントを収録。
??特集 AI炎上の分析と事前の対策チェックリスト
── AI炎上「5つの型」・公開前確認リスト・多様な目線での事前チェック手法を収録。
<本書の内容・目次>
4つのパートで「作れる」を「通せる」に変える。
Part 1 企業案件編 ── 修正ゼロ納品の設計
対象：フリーランス・制作会社・企業のAI動画担当者
1 企業案件で本当に問われるもの
1-1 「AIで作れる」だけでは評価されません
1-2 修正が終わらない案件は最初に原因が仕込まれています 1-3 「修正ゼロ納品」の本質は「事前設計」にあります
2 確認フローを先に設計する
2-1 フェーズごとの確認が修正やトラブルを防ぎます
2-2 クライアントとの合意は、段階ごとに取ります
2-3 最初のヒアリングが、制作要件を決めます
3 前工程でミスを潰す
3-1 イメージボード・ストーリーボードの活用
3-2 人物・キャラクターの確認
3-3 環境・空間の確認
3-4 テキスト・ブランドの確認
3-5 音・演出方針の定義
4 修正とスケジュールを制御する
4-1 問題は修正が起きる「場所」です
4-2 修正がスケジュールを狂わせる3つの原因
4-3 修正の種類を分けて考えます
4-4 スケジュール影響を最小化する5つの対策
5 判断のズレを整理する
5-1 「作画ミス」と「演出違い」は別の問題です
5-2 1人と複数人では監修の危険地帯が違います
6 実務ルールとして固める
6-1 企業案件チェックリスト（実践版）
6-2 AI案件向け・修正回数ルールの書き方
6-3 契約書・発注書に入れるべき文言例
7 コンシステンシー監修の位置づけ
7-1 納品物を「使える状態」にする仕事です
Part 2 コンテストで「勝つ」編 ── 引き算で作品を仕上げる
対象：AIアニメ・AI動画コンテストに挑戦するクリエイター
2-1 なぜ今「足し算」より「引き算」が重要か
2-2 審査員がどう見ているかを先に理解する
2-3 失点する理由は大きく3種類しかない
2-4 強い作品に共通する「整理された強み」
2-5 引き算の実践 ── 何を削ると作品は強くなるか
2-6 コンテスト提出前チェックリスト（実践版）
2-7 コンテストの最終結論
Part 3 生成AI時代のクリエイティブ権利ガイド 対象：炎上・トラブルを防ぐAI制作の権利知識／全AIクリエイター
3-1 著作権って、結局なにですか
3-2 「フリー素材」の「フリー」を信じすぎないでください 3-3 撮影中に「映り込んだもの」のリスク
3-4 音楽は一番ややこしいので、先に知っておくべきです
3-5 「契約」を怠らないで。「規約」を読んでください
???? 特集 AI炎上の分析と事前の対策チェックリスト
・法律違反でなくても炎上する理由
・炎上しやすい表現の共通点
・生成AI時代の炎上は「別カテゴリ」で考える
・AI時代に特に注意したい炎上パターン
・AI炎上「5つの型」
・炎上しやすい企画の兆候・実務メモ
・公開前に確認したい7つの問い
・多様な目線で事前チェックする方法
配信元企業：株式会社海馬
株式会社海馬（代表取締役：北村勝利、所在地：東京都）は、AI動画・AIアニメ制作における品質管理の実務ガイド「コンシステンシー監修 完全ガイド Ver.1」を2026年4月22日より販売開始しました。
【背景と目的】
生成AI動画ツールの普及により、映像制作の参入障壁は急速に低下しています。一方で、企業案件やコンテストで「選ばれるクリエイター」と「そうでないクリエイター」の差は拡大しています。
その差の本質は技術力ではなく、違和感を発見・除去し、安心して出せる状態にする力にあります。
2025年のAI動画元年以降、著者は半年で15案件以上の企業案件を手がける中で、修正ループの崩壊・作画ミスによる納品遅延・クライアントとの合意不足によるトラブルを経験しました。
こうした現場の失敗から体系化した実務ノウハウを、業界初のチェックリスト付き実務ガイドとしてまとめたのが本書です。
【製品概要】
項目 内容
書名 コンシステンシー監修 完全ガイド Ver.1
価格 \7,800（税込）
形式 PDF（購入後即ダウンロード）
販売先 NOTE 内容および目次は下部に掲載
https://note.com/clever_ivy5569/n/n66aae9ec9fe7?sub_rt=share_sb
発売日 2026年4月22日
また発売を記念してAIリスクを考える対談セミナーも開催いたします。
企業案件で「稼ぎ」、コンテストで「勝つ」為のポイント教えます。対談セミナー
ホスト：北村勝利
ゲスト：弁護士 加茂 翔太郎氏（第一東京弁護士会所属）
X：https://x.com/ShootLaw
申込
https://sozo0425.peatix.com/ @PeatixJPより
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347570/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347570/images/bodyimage2】
【本書の構成】
??Part 1 企業案件編
── 修正ゼロ納品の設計 確認フロー5フェーズ・クライアント合意設計・企業案件チェックリスト（実践版）・契約書文言例を収録。
??Part 2 コンテストで勝つ編
── 引き算で作品を仕上げる 審査員視点の分析・失点パターン・コンテスト提出前チェックリスト（実践版）を収録。
??Part 3 生成AI時代のクリエイティブ権利ガイド
── 著作権・フリー素材・音楽権利・契約と規約の確認ポイントを収録。
??特集 AI炎上の分析と事前の対策チェックリスト
── AI炎上「5つの型」・公開前確認リスト・多様な目線での事前チェック手法を収録。
<本書の内容・目次>
4つのパートで「作れる」を「通せる」に変える。
Part 1 企業案件編 ── 修正ゼロ納品の設計
対象：フリーランス・制作会社・企業のAI動画担当者
1 企業案件で本当に問われるもの
1-1 「AIで作れる」だけでは評価されません
1-2 修正が終わらない案件は最初に原因が仕込まれています 1-3 「修正ゼロ納品」の本質は「事前設計」にあります
2 確認フローを先に設計する
2-1 フェーズごとの確認が修正やトラブルを防ぎます
2-2 クライアントとの合意は、段階ごとに取ります
2-3 最初のヒアリングが、制作要件を決めます
3 前工程でミスを潰す
3-1 イメージボード・ストーリーボードの活用
3-2 人物・キャラクターの確認
3-3 環境・空間の確認
3-4 テキスト・ブランドの確認
3-5 音・演出方針の定義
4 修正とスケジュールを制御する
4-1 問題は修正が起きる「場所」です
4-2 修正がスケジュールを狂わせる3つの原因
4-3 修正の種類を分けて考えます
4-4 スケジュール影響を最小化する5つの対策
5 判断のズレを整理する
5-1 「作画ミス」と「演出違い」は別の問題です
5-2 1人と複数人では監修の危険地帯が違います
6 実務ルールとして固める
6-1 企業案件チェックリスト（実践版）
6-2 AI案件向け・修正回数ルールの書き方
6-3 契約書・発注書に入れるべき文言例
7 コンシステンシー監修の位置づけ
7-1 納品物を「使える状態」にする仕事です
Part 2 コンテストで「勝つ」編 ── 引き算で作品を仕上げる
対象：AIアニメ・AI動画コンテストに挑戦するクリエイター
2-1 なぜ今「足し算」より「引き算」が重要か
2-2 審査員がどう見ているかを先に理解する
2-3 失点する理由は大きく3種類しかない
2-4 強い作品に共通する「整理された強み」
2-5 引き算の実践 ── 何を削ると作品は強くなるか
2-6 コンテスト提出前チェックリスト（実践版）
2-7 コンテストの最終結論
Part 3 生成AI時代のクリエイティブ権利ガイド 対象：炎上・トラブルを防ぐAI制作の権利知識／全AIクリエイター
3-1 著作権って、結局なにですか
3-2 「フリー素材」の「フリー」を信じすぎないでください 3-3 撮影中に「映り込んだもの」のリスク
3-4 音楽は一番ややこしいので、先に知っておくべきです
3-5 「契約」を怠らないで。「規約」を読んでください
???? 特集 AI炎上の分析と事前の対策チェックリスト
・法律違反でなくても炎上する理由
・炎上しやすい表現の共通点
・生成AI時代の炎上は「別カテゴリ」で考える
・AI時代に特に注意したい炎上パターン
・AI炎上「5つの型」
・炎上しやすい企画の兆候・実務メモ
・公開前に確認したい7つの問い
・多様な目線で事前チェックする方法
配信元企業：株式会社海馬
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