指が6本のAIアニメが自治体の公式動画として公開され炎上！本日発売のAI時代の新基準「コンシステンシー監修」があればAI作画ミスは止められていた！炎上対策チェックリスト付/弁護士との対談セミナー開催

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