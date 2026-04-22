創業50周年を超えるサギヌマスイミングクラブを運営する株式会社エスアンドエフ(本社：川崎市)は、当社がベトナムにて展開するFuji Swimming Clubが、2026年1月に締結した覚書に基づき、ベトナム・ハノイ市において日本式水泳指導法に関する現地研修を開始したことをお知らせいたします。

本研修は、ハノイでスイミングクラブを運営しているバン・リン・スポーツ＆エンターテイメント株式会社の指導スタッフを対象に、2026年3月から5月にかけて実施しています。





研修の様子





■ 6年越しの取り組みが、現場で動き出す

Fuji Swimming Clubは、株式会社エスアンドエフが2019年よりベトナムで展開してきたスイミングクラブです。

これまで現地に根ざした運営を続ける中で、水泳教育における課題と可能性の双方に向き合ってまいりました。

2026年1月にバン・リン社と締結した覚書は、その積み重ねの一つの到達点であり、本研修の開始により、取り組みは構想から実行段階へと移行しています。









■ 「命を守る水泳教育」を現地へ

ベトナムでは、子どもを中心とした溺水事故が社会課題となっています。

こうした状況の中で求められているのは、単に泳げるようになるための指導ではなく、水の危険を理解し、自らの命を守るための水泳教育です。

本研修では、日本で50年以上にわたり培ってきた日本式水泳指導法をもとに、

・安全性を最優先とした指導の考え方

・段階的に泳力を向上させるプログラム設計

・溺水防止の視点を取り入れた指導技術

を体系的に提供し、現地指導者の育成を図っています。









■ 現地担当者コメント

Fuji Swimming Club(ベトナム)現地責任者 鮎澤 貴孝

「今回の研修を通じて、日本式の水泳指導が単なる技術指導ではなく、“安全に対する考え方”そのものを伝えるものであると、現地スタッフにも強く伝わっています。

ベトナムにおいて水泳は命を守るために欠かせない教育という位置づけですが、泳げない保護者も多いため、保護者にも水泳を理解してもらう必要があります。

今回の取り組みを通じて、指導スタッフだけでなく、レッスンを受ける生徒やその保護者にも理解してもらい、より多くの子どもたちに安全な水泳環境を届けていきたいと考えています。」









■ ALOVの支援を背景に実現

本取り組みは、投資・貿易促進支援センター ALOV(外務省所管・在外ベトナム人連絡協会傘下)による約1年にわたる支援のもと実現しました。

ALOVの支援を受け、Fuji Swimming Clubは、バン・リン社および日越開発サービス・投資商事株式会社との協議を重ね、覚書締結および本研修の開始に至っています。









■ 今後の展開

本研修を通じて育成された指導者により、今後は日本式水泳指導法を取り入れたクラスの展開が予定されています。

株式会社エスアンドエフおよびFuji Swimming Clubは、今後もベトナムにおいて、水泳教育の質向上と溺水事故防止に継続的に取り組んでまいります。









■ 会社概要

商号 ： 株式会社エスアンドエフ

所在地 ： 〒216-0014 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-17 STR73ビル4F

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 謙

設立 ： 1972年11月

事業内容： スイミングクラブ事業 http://www.saginuma.co.jp/

・サギヌマスイミングクラブ宮前平

・サギヌマスイミングクラブ鷺沼

フィットネス事業

・アルゴスポーツ宮前平

http://arugo-sports.net/

・ターゲットボディプラス武蔵小金井店

https://peraichi.com/landing_pages/view/koganei

・ターゲットボディプラス浦和店

https://peraichi.com/landing_pages/view/urawa

・ターゲットボディプラス十条店

https://peraichi.com/landing_pages/view/jujo

・Floria

https://floria-pilates.jp/









【ベトナム現地法人】

商号 ： SANDF VIETNAM CO., LTD.

代表者 ： 鮎澤 貴孝(Takanori Ayusawa)

設立 ： 2019年8月

事業拠点： ベトナム(ハノイ・ダナン)

事業内容： スイミングクラブコンサルタント業務

FujiSwimmingClub

Website ： https://fujiswimmingclub.com

Facebook： メインページ https://www.facebook.com/FujiSwimmingClub/

ダナン https://www.facebook.com/fujiswimmingclubdanang