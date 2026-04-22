物産アニマルヘルス株式会社 猫の多頭飼育環境における“より穏やかな同居生活”をサポート 猫用フェロモン製品「フェリウェイ フレンズ」の新発売のお知らせ
セバ・ジャパン株式会社(本社：横浜市、代表取締役社長：大橋 忠洋)と物産アニマルヘルス株式会社(本社：大阪市、代表取締役社長：梅田 明人)は、Ceva Sante Animale社(本社：フランス)が製造する猫の複数頭飼育環境における同居生活をサポートする猫用フェロモン製品「フェリウェイ フレンズ」を、5月7日(木)に発売いたします。
フェリウェイ フレンズ拡散機
近年、メディアでも取り上げられているとおり、保護猫活動への関心の高まりに伴い、1つの家庭で複数の猫と暮らすケースもございます。新しい猫を迎え入れる際や、日常の生活の中で、猫同士の距離感や関係性に悩む飼い主さまも少なくありません。
こうした課題に対し、『フェリウェイ フレンズ』が、猫同士がより落ち着いて過ごせる環境づくりをサポートする新たな選択肢として貢献できるようご提案してまいります。
次の子迎えるならフェリウェイ フレンズ
猫どうしのおだやかな暮らしのために！
■製品概要
製品名 ： フェリウェイ フレンズ
カテゴリー： 猫用フェロモン製品
発売日 ： 2026年5月7日(木)
取扱施設 ： 全国の動物病院
製品サイト： https://www.feliway.com/jp
■セバ・ジャパン株式会社について
セバ・ジャパン株式会社は、フランスに本拠を置く動物用医薬品大手Ceva Sante Animale社の日本法人として2009年に設立されました。動物用ワクチンの研究からスタートし、薬事部門の立ち上げ、製造販売承認申請業務、販売促進およびサービス業務を展開しています。
https://www.ceva-japan.jp/
■Ceva Sante Animaleについて
Ceva Sante Animaleは1999年に設立され、世界110か国以上で事業を展開し、46か国に製造・研究・オフィス拠点をもち、コンパニオンアニマル、産業動物(牛、豚、鶏など)の医薬品およびワクチンの研究、開発、生産およびマーケティングを主要な業務とする動物用医薬品のグローバル企業です。
https://www.ceva.com
■物産アニマルヘルス株式会社について
物産アニマルヘルス株式会社は、動物たちの健康を支えることで、人々の笑顔あふれる暮らしに貢献する企業として、コンパニオンアニマル向けに獣医師が処方する動物用医薬品、牛豚馬などの畜産向け製品、養殖魚などの水産向けの製品を販売しております。今後も更なる研究開発の強化、高品質な製品の安定供給、そしてみなさまのニーズに応えることのできる情報とサービスの供給を目指し、動物医療業界に必要とされる企業であり続けたいと考えています。
詳細はホームページをご覧ください。
https://www.bussan-ah.com