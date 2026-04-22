セバ・ジャパン株式会社(本社：横浜市、代表取締役社長：大橋 忠洋)と物産アニマルヘルス株式会社(本社：大阪市、代表取締役社長：梅田 明人)は、Ceva Sante Animale社(本社：フランス)が製造する猫の複数頭飼育環境における同居生活をサポートする猫用フェロモン製品「フェリウェイ フレンズ」を、5月7日(木)に発売いたします。





フェリウェイ フレンズ拡散機





近年、メディアでも取り上げられているとおり、保護猫活動への関心の高まりに伴い、1つの家庭で複数の猫と暮らすケースもございます。新しい猫を迎え入れる際や、日常の生活の中で、猫同士の距離感や関係性に悩む飼い主さまも少なくありません。

こうした課題に対し、『フェリウェイ フレンズ』が、猫同士がより落ち着いて過ごせる環境づくりをサポートする新たな選択肢として貢献できるようご提案してまいります。





次の子迎えるならフェリウェイ フレンズ





猫どうしのおだやかな暮らしのために！





■製品概要

製品名 ： フェリウェイ フレンズ

カテゴリー： 猫用フェロモン製品

発売日 ： 2026年5月7日(木)

取扱施設 ： 全国の動物病院

製品サイト： https://www.feliway.com/jp









■セバ・ジャパン株式会社について

セバ・ジャパン株式会社は、フランスに本拠を置く動物用医薬品大手Ceva Sante Animale社の日本法人として2009年に設立されました。動物用ワクチンの研究からスタートし、薬事部門の立ち上げ、製造販売承認申請業務、販売促進およびサービス業務を展開しています。

https://www.ceva-japan.jp/









■Ceva Sante Animaleについて

Ceva Sante Animaleは1999年に設立され、世界110か国以上で事業を展開し、46か国に製造・研究・オフィス拠点をもち、コンパニオンアニマル、産業動物(牛、豚、鶏など)の医薬品およびワクチンの研究、開発、生産およびマーケティングを主要な業務とする動物用医薬品のグローバル企業です。

https://www.ceva.com









■物産アニマルヘルス株式会社について

物産アニマルヘルス株式会社は、動物たちの健康を支えることで、人々の笑顔あふれる暮らしに貢献する企業として、コンパニオンアニマル向けに獣医師が処方する動物用医薬品、牛豚馬などの畜産向け製品、養殖魚などの水産向けの製品を販売しております。今後も更なる研究開発の強化、高品質な製品の安定供給、そしてみなさまのニーズに応えることのできる情報とサービスの供給を目指し、動物医療業界に必要とされる企業であり続けたいと考えています。

詳細はホームページをご覧ください。

https://www.bussan-ah.com