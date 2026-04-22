鳥取県、鳥取砂丘コナン空港、米子鬼太郎空港及び鳥取・米子両空港利用促進懇話会が連携し、航空便の利用拡大及び両空港の利用促進を図るため、サイクリストなど新たな顧客層の取り込みと手ぶら観光の推進に向け、両空港間で輪行袋を配送するサービスを開始します。 ※輪行とは、解体した自転車を専用の袋（輪行袋）に収納し、航空機や鉄道などの公共交通機関を利用して運ぶこと。

1 サービス開始日

令和8年4月22日（水）

2 サービスの概要

（１）サービス内容 鳥取・米子空港間でサイクリスト用の輪行袋の配送受付 （２）利用方法 預け入れ空港の案内カウンターで輪行袋を預け、もう一方の空港で受け取り （３）受付及び受取窓口 ・鳥取砂丘コナン空港 国内線1階 インフォメーションカウンター ・米子鬼太郎空港 1階 総合案内所 ※両空港共通 （預け入れ時間）8:30～21:00（受け取り時間）8:00～19:30 （４）受取時間 15:00までに預け入れた場合は、受付日の翌日12:00以降に受取可能 （５）保管期間 到着後、最大5日間 （６）料金 無料 （７）注意事項 ・輪行袋以外の荷物は受付不可 ・詳細は別紙チラシを参照

3 本サービスのポイント

・両空港は県東部から西部へと続くサイクリングルート「鳥取うみなみロード」（約152キロ）の沿線に位置しており、本サービスを利用することで、県内を横断する片道サイクリングを気軽に楽しむことが可能。 ・航空機で使用する輪行袋は大型のものが多く、サイクリング中に持ち運ぶことが難しく、片道でのサイクリングがしづらい状況を解決。 ＜例＞ 1日目：羽田空港 → 鳥取砂丘コナン空港到着 → 空港で輪行袋を預けてサイクリング開始 1～2日目：「鳥取うみなみロード」をサイクリングしながら県内を横断 2～3日目：米子鬼太郎空港で輪行袋を受け取り → 羽田空港へ帰路

＜参考＞県内空港におけるサイクリスト向け受入環境

鳥取砂丘コナン空港及び米子鬼太郎空港では、サイクリストが快適にサイクリングを楽しめるよう、以下の設備・サービスを提供しています。 ・自転車組立スペース、更衣室、工具の貸出（空気入れ等）、自転車パーツの販売（チューブ等）等

【本リリースに関するお問い合わせ先】

鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局 観光戦略課 担当：安田 TEL：0857-26-7873／FAX：0857-26-8308 e-mail：yasudan@pref.tottori.lg.jp