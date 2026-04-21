Relic社の新規事業プロデューサーが川越のりそなコエドテラスで創業・新規事業向け「個別メンタリング支援」サービスを開始

株式会社埼玉りそな銀行https://resona-kawagoebase-plus.com/news/news20260414/

Resona Kawagoe Base ＋（所在地：埼玉県川越市、運営：株式会社地域デザインラボさいたま）は、

スタートアップ・新規事業開発支援で国内有数の実績を持つ株式会社Relicと連携し、創業・起業、新規事業開発に取り組む事業者を対象とした伴走型メンタリング支援を2026年4月14日（火）より毎週火曜日に開始しました。

本サービスは、インキュベーション拠点「Resona Kawagoe Base +」を拠点に、株式会社Relic社の新規事業プロデューサーが個別に伴走し、事業構想の具体化からビジネスモデル構築、実行フェーズまでを一気通貫で支援する取り組みです。

■ 背景：施設×伴走支援で「事業を前に進める環境」を提供

地域では、起業や新規事業への挑戦が増える一方で、

「相談できる相手がいない」「日常的に事業を前進させる“拠点”がない」といった課題も顕在化しています。

りそなコエドテラスは、登録有形文化財である旧銀行建築を活用した多機能型イノベーション共創拠点として、コワーキング、インキュベーション、イベント、交流、実証の場を一体的に提供してきました。

https://www.saitamaresona.co.jp/labtama/works/resonakoedoterrace/

今回のRelic社との連携により、

**「場」＋「プロ人材による伴走支援」**を掛け合わせ、地域発の事業創出と成長の加速を目指します。

Relic社メンタリングと併せて利用することで、

「相談 → 作業 → 壁打ち → 人脈形成」までを同一拠点で完結できます。

■ Resona Kawagoe Base +（りそなコエドテラス内）の主な機能

メンタリングの場となる「Resona Kawagoe Base +」では、以下の機能を提供しています。

- インキュベーション・コワーキングスペース（8:00～22:00利用可）- プロジェクトや個別相談に対応可能な会議室・個室ブース- 法人登記・住所利用（インキュベーション会員向け）- りそなグループ社員（コミュニティマネージャー）による常駐相談- 定期的な起業家イベント・交流会・実証機会の提供Resona Kawagoe Base ＋ https://resona-kawagoebase-plus.com/

■ メンタリング担当（株式会社Relic）

Relic社はこれまでに5,000件以上の新規事業開発支援に携わっており、

民間企業・スタートアップ・自治体を横断した知見を強みとしています。

りそなコエドテラスのスタッフはこちら

https://resona-kawagoebase-plus.com/about/staff/

■ サービス概要

- 開始日：2026年4月14日（火）- 実施日：毎週火曜日（平日）- 時間 ：10:00～16:00- 相談枠：1回45分（事前予約制）- 形式 ： 初回：コエドテラスでの対面メンタリング 2回目以降：オンライン相談可- 参加費：無料（対象者限定）

■ 対象

- 埼玉りそな銀行取引先- Resona Kawagoe Base ＋会員- Resona Kawagoe Base ＋共創パートナー

かつ、創業・スタートアップ・スケールを志向した新規事業に取り組む事業者

■ 申込・会員登録について

メンタリング利用を希望される方は、

Resona Kawagoe Base + の会員登録のうえ、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

▶ 会員登録

https://resona-kawagoebase-plus.com/member/pre-entry/

▶ お問い合わせフォーム

https://resona-kawagoebase-plus.com/contact/

▶サービス詳細はこちら

https://resona-kawagoebase-plus.com/events/event-20260414/

■ 今後の展開

今後は、280名の登録会員との事業共創マッチング促進 提携施設等を含むオール埼玉での事業創出支援 りそなコエドテラス施設を活用した実証・テストマーケティング・共創プロジェクトなどを通じて、

会員同士の共創と新たな事業創出の循環を構築していきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

Resona Kawagoe Base + 事務局

https://resona-kawagoebase-plus.com/contact/