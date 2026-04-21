令和８年度教育訓練事業 ものづくり支援講座「品質管理（ＱＣ）の基礎研修」のご案内
公益財団法人名古屋産業振興公社
当公社HP（申込書Excel） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/index.html
受講案内（申込書PDF付） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/r08_hinshitsukanri.pdf
教育訓練事業 令和８年度ものづくり支援講座『品質管理（QC）の基礎 研修』
品質マネジメントシステム(QMS）及びデータの取り方、まとめ方と統計的方法など、品質管理の基礎知識を学びます。また、実際の業務では欠かせない項目をピックアップし、ワークショップで実践的に身につけます。QC検定3級に必要な知識を習得できます！
【受講料】
賛助員企業：13,200円（税込）
一般企業 ：16,500円（税込）
※賛助員企業とは(公財)名古屋産業振興公社の賛助員のことで、賛助員に加入された場合、公社主催の
研修・講座などの受講料の割引があります。
【申込期限】
各月・開講日の2週間前迄 ※開講日の2週間前を過ぎて申込を希望される場合は公社へ直接お問合せ
ください。
【主 催】
公益財団法人 名古屋産業振興公社 工業振興課
〒456-0058 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号（名古屋市工業研究所内4F）
TEL052-654-1653 FAX052-661-0158 (メール):kenshu@nipc.or.jp
当公社HP（申込書Excel） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/index.html
受講案内（申込書PDF付） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/r08_hinshitsukanri.pdf