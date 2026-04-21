令和８年度教育訓練事業 ものづくり支援講座「機械安全研修」のご案内

公益財団法人名古屋産業振興公社

教育訓練事業 令和８年度ものづくり支援講座『機械安全 研修』

製造現場に役立つ具体的なリスクアセスメント、安全シーケンサなどについて、実習を交えて、基礎知識から実務ノウハウまで学びます。また、セーフティサブアセッサの内容にも触れ、より実践的なスキルを習得します。

【受講料】

賛助員企業：11,000円（税込）

一般企業 ：14,300円（税込）

※賛助員企業とは(公財)名古屋産業振興公社の賛助員のことで、賛助員に加入された場合、公社主催の

研修・講座などの受講料の割引があります。

【申込期限】

各月・開講日の2週間前迄 ※開講日の2週間前を過ぎて申込を希望される場合は公社へ直接お問合せ

ください。

【主 催】

公益財団法人 名古屋産業振興公社 工業振興課

〒456-0058 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号（名古屋市工業研究所内4F）

TEL052-654-1653 FAX052-661-0158 (メール):kenshu@nipc.or.jp

当公社HP（申込書Excel） :https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/index.html受講案内（申込書PDF付） :https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/r08_kikaianzen.pdf