令和８年度教育訓練事業 ものづくり支援講座「機械安全研修」のご案内

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公益財団法人名古屋産業振興公社


教育訓練事業 令和８年度ものづくり支援講座『機械安全 研修』


製造現場に役立つ具体的なリスクアセスメント、安全シーケンサなどについて、実習を交えて、基礎知識から実務ノウハウまで学びます。また、セーフティサブアセッサの内容にも触れ、より実践的なスキルを習得します。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【受講料】


　賛助員企業：11,000円（税込）


一般企業　：14,300円（税込）


※賛助員企業とは(公財)名古屋産業振興公社の賛助員のことで、賛助員に加入された場合、公社主催の


研修・講座などの受講料の割引があります。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　


【申込期限】


　各月・開講日の2週間前迄　※開講日の2週間前を過ぎて申込を希望される場合は公社へ直接お問合せ　　


　ください。


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　公益財団法人 名古屋産業振興公社　工業振興課


　〒456-0058 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号（名古屋市工業研究所内4F）


　TEL052-654-1653　FAX052-661-0158　(メール):kenshu@nipc.or.jp



当公社HP（申込書Excel） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/index.html
受講案内（申込書PDF付） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/r08_kikaianzen.pdf