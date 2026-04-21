令和８年度教育訓練事業 ものづくり支援講座「もうかる！製造現場づくり研修（トヨタ生産方式）」のご案内
公益財団法人名古屋産業振興公社
当公社HP（申込書Excel） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/index.html
受講案内（申込書PDF付） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/r08_seizougenba.pdf
教育訓練事業 令和８年度ものづくり支援講座『もうかる！製造現場づくり研修』
トヨタ自動車や関連会社で35年以上勤務したTPSのプロフェッショナル講師が、トヨタ生産方式の基本的な考え方を講義と実習（ワークショップ）で具体的に解説します。業務効率化の上手な進め方などについて、ゲームなどを通じて学ぶことで、業務内でのプロセスのムダを見つけ、改善・改革していく手法や考え方を学びます。
【受講料】
賛助員企業：53,350円（税込）
一般企業 ：61,050円（税込）
※賛助員企業とは(公財)名古屋産業振興公社の賛助員のことで、賛助員に加入された場合、公社主催の
研修・講座などの受講料の割引があります。
【申込期限】
各月・開講日の2週間前迄 ※開講日の2週間前を過ぎて申込を希望される場合は公社へ直接お問合せ
ください。
【主 催】
公益財団法人 名古屋産業振興公社 工業振興課
〒456-0058 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号（名古屋市工業研究所内4F）
TEL052-654-1653 FAX052-661-0158 (メール):kenshu@nipc.or.jp
当公社HP（申込書Excel） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/index.html
受講案内（申込書PDF付） :
https://www.nipc.or.jp/kougyou/p_training/pdf/r08_seizougenba.pdf