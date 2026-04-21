【開催レポート】「自治体向けビジネスピッチ2026」現職議員による第1回二次審査を開催、9社が最終審査へ進出！

■ 自治体ビジネスピッチ2026とは

イチニ株式会社

日本最大級の政治・選挙情報プラットフォーム「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（東京都渋谷区：代表取締役 高畑卓）が主催の「自治体向けビジネスピッチ2026」は、民間企業の新たなビジネスアイデアを行政機関と共に活用し、社会課題を解決する機会を提供するピッチ（プレゼンテーション）コンテストです。社会課題解決に役立つアイデアや技術を持つ民間企業と地方自治体の共同を促し、社会や経済の発展に貢献することを目的としています。

二次審査では現職議員・自治体職員が、2026年6月27日（土）に行われる最終審査では全国の現職首長が審査員となり、自治体の意思決定層の多くへ直接アピールできます。

▼自治体ビジネスピッチ2026公式サイト

https://pppbusinesspitch.com/

第1回二次審査を4月14日(火)～4月16日(木)の3日間で実施、9社が最終審査へ

「社会課題の解決」をテーマに、第1回二次審査を4月14日(火)～4月16日(木)の3日間にわたって開催しました。

エントリー企業の中から一次審査を通過した52社が参加、ピッチ審査員には全国の地方議員がオンラインで参加いただきました。

二次審査はテーマごとに審査を行い、以下の9社が最終審査へ進出となりました。

■Day１：教育、子育て、健康、福祉

（福祉）リハプライム株式会社

（子育て）株式会社チャイルドサポート

（子育て）キャリアフィールド株式会社

■Day２：産業振興、観光、環境、エネルギー

（環境・エネルギー）株式会社エナーバンク

（産業振興）株式会社NTTSportict

（環境・エネルギー）株式会社バイウィル

■Day３：インフラ、防災、DX、行政効率化

（DX・行政効率化）株式会社Another works

（DX・行政効率化）株式会社INJUS

（DX・行政効率化）株式会社グラファー

おめでとうございます！！

【当日の様子】

■Day１

「教育、子育て、健康、福祉」がテーマの16社が二次審査に参加しました。

リハプライム株式会社株式会社チャイルドサポートキャリアフィールド株式会社

■Day2

「産業振興、観光、環境、エネルギー」がテーマの17社が二次審査に参加しました。

株式会社エナーバンク株式会社NTTSportict株式会社バイウィル

■Day3

「インフラ、防災、DX、行政効率化」の19社が二次審査に参加しました。

株式会社Another works株式会社INJUS株式会社グラファー

審査をしていただいた地方議員の皆様からは参加企業へのフィードバックをいただいたほか、今後への期待など、さまざまなお声をいただきました。配信の不備もありましたなか、貴重なお時間を割いてご参加いただき、ありがとうございました。

次回の第2回二次審査、敗者復活二次審査※は、6月3日(水)に実施予定です。

※敗者復活二次審査では、今回の二次審査に参加された企業から運営事務局のほうで詳細に集計評価を実施した上で数社を選出、これまでの審査結果に基づいた敗者復活戦となります。

次回は全国各地の自治体職員の方に審査員としてご参加いただいての実施予定となっております。

企業エントリーは5月20日(水)まで受付中です！

これからエントリーする企業の皆様は、一次審査を通過しましたら上記日程のニ次審査に参加することができます。

社会課題解決を目指す皆様のエントリーをお待ちしております！

弊社でもさらに安定した運営・進行に努めてまいりますので、よろしくお願い致します。

■ 開催概要

【企業エントリー】

＜開催名＞

自治体向けビジネスピッチ2026

＜テーマ＞

「社会課題の解決」

＜対象＞

本ビジネスピッチの注意事項に同意いただいた参加者

・企業

・NPO団体

・公益法人

※個人の方のご参加はできかねます

＜エントリー期間＞

自治体職員審査：2026年5月20日(水)まで

＜エントリー費用＞

50,000円（税抜）

※早期エントリー（議員審査への参加資格＆エントリー費用割引）は3月19日(木)に終了いたしました

＜応募方法＞

下記フォームよりエントリーをお願い致します。

https://form.run/@ppp-businesspitch2026entry

一次審査を通過しましたら、次回の二次審査（6月3日(水)実施予定）に参加することができます。

【審査員エントリー】

審査員もまだまだ募集中となっております！

ぜひご応募をお待ちしております。

＜第2回二次審査員＞

自治体職員：2026年5月27日(水)まで

＜応募方法＞

下記フォームよりエントリーをお願い致します

https://form.run/@ppp-bp2026-lgs

＜最終審査員＞

都道府県、市区町村の首長：2026年6月22日(月)まで ※

※2026/6/27(土)時点で現職の方

＜応募方法＞

下記フォームよりエントリーをお願い致します

https://form.run/@ppp-bp2026-Answer

▼自治体ビジネスピッチ2026公式サイト

https://pppbusinesspitch.com/

主催

イチニ株式会社

東京都渋谷区神宮前1-11-11グリーンファンタジアビル7F

代表取締役 高畑卓

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・自治体向けビジネスピッチ2025公式サイト：https://pppbusinesspitch.com/

・自治体向けビジネスピッチ公式note：https://note.com/pppbusinesspitch