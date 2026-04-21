吉本発“ガツガツ系アイドル”OWV＆紅しょうがが、合唱で万バズを狙う!?『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』 4月25日（土）23:00～放送

吉本興業株式会社

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークするBSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:00～）。4月25日（土）の放送回では、先週からの引き続きで、ガツガツ系アイドルOWVが4人そろってゲストに登場します。

万バズ常連のOWVと一緒に、ガチトーンの『旅立ちの日に』を合唱

OWVと言えば「万バズ（1万以上のいいねがついてバズること）」。バズるために面白いことは種まいてきたと語る本田でしたが、これまでに「万バズ」した一例として出てきたものは、浦野が命名したドリンク名「実家暮ラッシー」や実家が寺だという佐野の人生で一番聞かれた質問は「お寺の子ってクリスマスどうしてるの？」というポストなどで、本田が関わっているものが見当たらず……!? 本田も「…俺だけない？」と不安になり、フォローする紅しょうがを横に、黙ってお酒をあおる場面も。

ここで、バズったという「QWV（OWVのファンネーム）と合唱コンクール」にちなんで、紅しょうが×OWVが『旅立ちの日に』を歌ってみることに。ダンスと笑い、それぞれの特技を封印してマジトーンで歌う『旅立ちの日に』は必見です！

OWVの4人の特技連係プレーで躍動感あるカメラワークに！

番組恒例の手作りおつまみコーナーでは、「SNSでバズったフライド大根」を作ることに。揚げ物なのに罪悪感がないと評判のこのメニューを、熊プロが再現します。スティック状に切った大根に下味をつけて揚げていくと、ポテトのような味わいになるという料理です。これを作る間に、スキあらばと、特技「五十音一発ギャグ」をかましてくる本田ですが、それを見た中川が「…この後どうすればいいんですかね？」と紅しょうがに相談します。そこで稲田がしたアドバイスは「特技に特技をかぶせろ！」というもの。さっそく実演すべく、4人が連携して特技をかぶせていく流れになるのですが、はたしてチャレンジは成功するのでしょうか？ いつもの番組ではなかなか見られない躍動感あるカメラワークもお見逃しなく！

次に、「男子～飲みゲーするで～」のコーナーでは、体が密着するでおなじみのツイスターゲームをすることに。日々ダンスをして鍛えているOWV本田と熊プロが対決することになりますが、体勢を崩した熊プロに起きるまさかの衝撃映像をお楽しみに。

『つまみは紅しょうが』は、4月から放送時間が30分繰り上がり、毎月第3・4土曜23:00より放送。見逃し配信もあるのでそちらもぜひチェックしてください！

【番組情報】つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：4月25日（土）23:00～23:30

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト： OWV（本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉）

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984