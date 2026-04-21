赤福、「アフター菓子博あさひかわ2026」で「赤福 生羊羹」を再販売

株式会社 赤福昨年の「あさひかわ菓子博2025」で初登場した「赤福 生羊羹」

株式会社赤福（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）は、2026年5月8日（金）から10日（日）まで、道北アークス大雪アリーナ（北海道旭川市）で開催される「アフター菓子博あさひかわ2026 SMILE SWEETS ASAHIKAWA」に出店し、「赤福 生羊羹」を再販売いたします。あわせて、定番商品である「赤福餅」「白餅黒餅」も販売いたします。

「赤福 生羊羹」は、2025年春に開催された第28回全国菓子大博覧会（北海道・あさひかわ菓子博2025）の会場で初めて販売した商品です。その後は限られた機会のみで販売してきましたが、このたび「アフター菓子博あさひかわ2026」にて、再び旭川で販売いたします。

会場ではこのほか、定番の「赤福餅」「白餅黒餅」も販売いたします。昨年の菓子博で「赤福 生羊羹」をお買い求めいただいた方はもちろん、赤福ならではの“あん”の味わいに親しんでいただける機会となれば幸いです。

会場では「赤福餅（12個入）」のほか、「白餅黒餅（8個入）」も販売します

本商品は、赤福が長年培ってきた“あん”のおいしさを、より広くお届けしたいという思いから生まれました。赤福餅は日持ちが短く、遠方のお客様にはお届けしにくい商品でもあります。そこで、赤福が受け継いできた“あん”の味わいを別のかたちで楽しんでいただけるよう、「赤福 生羊羹」として仕立てました。

「赤福 生羊羹」は、小豆・砂糖・寒天というシンプルな素材を用い、小豆をたっぷりと使うことで、香りと澄んだ余韻を引き出した羊羹です。炊き上げや配合、固め方まで丁寧に調整し、やわらかくみずみずしい口あたりと、すっと引くやさしい甘さに仕上げました。

あんは赤福餅から、しろあんは白餅黒餅から着想を得て、赤福が積み重ねてきた“あん”の味わいを、2種の羊羹として一箱に込めています。会場では「赤福 生羊羹」とあわせて、定番の「赤福餅」「白餅黒餅」もご用意し、赤福ならではの“あん”の味わいをお届けします。

昨年の菓子博で初登場した味わいを、今年はアフターイベントの機会に、あらためて旭川でお届けします。

赤福 生羊羹

4本入〈あん2本／しろあん2本〉

赤福 生羊羹

8本入〈あん4本／しろあん4本〉

赤福餅

12個入

白餅黒餅

8個入

販売概要

販売期間：2026年5月8日（金）～10日（日）

販売場所：道北アークス大雪アリーナ（北海道旭川市神楽4条7丁目）

催事名：アフター菓子博あさひかわ2026 SMILE SWEETS ASAHIKAWA

営業時間：10:00～18:00

※最終日は17:00まで

入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

販売形態：数量限定販売【要確認】

※売り切れの際はご容赦ください。

商品概要

・赤福 生羊羹 4本入〈あん2本／しろあん2本〉 1,400円（税込）

・赤福 生羊羹 8本入〈あん4本／しろあん4本〉 2,800円（税込）

・赤福餅（12個入）

・白餅黒餅（8個入）

※数量限定販売

※売り切れの際はご容赦ください。

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容 ： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

URL ： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内

TEL ： 0596-22-7000

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/