全国で設計・施工を手掛けるBROOKLYN DESIGN、ニセコで焼き鳥「やおや」新店舗を完成

BROOKLYN DESIGN株式会社ニセコやおや

設計・デザイン・施工を一貫して手掛けるBROOKLYN DESIGNは、北海道・ニセコにて、焼き鳥ブランド「やおや」の新店舗を手掛けました。

東京都内で展開する既存店舗では、木の温もりと洗練された照明計画により、落ち着きと高級感を両立した空間を実現。今回のニセコ店では、その世界観をベースにしながら、インバウンド需要の高いリゾートエリアに最適化した空間へと進化させています。

目黒リバーサイドやおややおや総本店 池尻大橋

本プロジェクトにおいて最も重視したのは「空間の演出」です。店内中央に配置された象徴的なテーブルは、人の流れと視線をコントロールし、自然と人が集まる設計に。さらに、各テーブルの配置バランスを細かく調整することで、開放感とプライベート感を両立しています。

また、照明計画においては、ペンダントライトの高さ・間隔・配置を緻密に設計。視線の抜けや居心地に直結する光の落ち方まで計算し、柔らかく包み込むような空間を演出しています。時間帯によって異なる表情を見せることで、訪れるたびに新たな体験を提供します。

BROOKLYN DESIGNは単なるデザインにとどまらず、飲食店運営の視点を取り入れた“機能する空間”を追求。動線設計や滞在時間、客単価にまで影響する要素を細部まで設計に落とし込み、売上に直結する店舗づくりを実現しています。

今後もBROOKLYN DESIGNは、全国で設計・施工を手掛けながら、空間そのものの価値を最大化し、クライアントの事業成長に貢献してまいります。