個室完備の大衆とり酒場「とりいちず 那覇国際通り店」グランドオープン国際通りで生ビール0円キャンペーンを実施、食べ飲み放題でコスパよく楽しめる新店舗

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年4月23日（木）、沖縄県那覇市・国際通りエリアに

大衆とり酒場とりいちず 那覇国際通り店をグランドオープンいたします。

■ 国際通りで使いやすい大衆酒場が誕生

「とりいちず 那覇国際通り店」は、観光客と地元客で賑わう国際通りエリアに位置し、昼飲みから深夜利用まで対応する使い勝手の良い大衆とり酒場です。

店内は個室を完備し、グループ利用から少人数利用まで対応します。

■ グランドオープン記念キャンペーン概要

キャンペーン内容

何杯飲んでも！生ビール 0円

実施期間

2026年4月26日（日）～4月28日（火）

条件・注意事項

* 2時間制

* 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

* グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

* お通し代＋350円（税込385円）以上の商品をお一人様2オーダー必須

■ 名物鶏料理と“価格以上”の満足感

とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。

また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から仕込み、価格以上の満足感を大切にしています。

主な人気メニュー（一例）

* 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）

* 秘伝のかわ串／無限！あてチキ

* 今治焼鳥各種・月見つくね

* 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）

* 鶏雑炊、チキンチャーハン

* 自家製豆腐（店内仕込み）

* 究極のプリン（店内手作り）

今治焼鳥 レバー無限！あてチキ自家製豆腐の冷奴

■ 食べ放題・飲み放題で楽しめるコース

宴会や集まりには、

飲み放題付きコースや、

食べ放題＆飲み放題コースをご用意しています。

おすすめコース（一例）

* 季節限定 旬菜コース

2時間飲み放題付き／全9品

2,400円（税込）

* 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース

120分制

2,980円（税込）

名物の今治焼鳥や鶏料理を中心に、

しっかり食べて飲めるコース内容となっており、

観光利用から宴会まで幅広く対応します。

※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。

■ 店舗情報

店名

個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 那覇国際通り店

住所

沖縄県那覇市久茂地3-29-2

JMFビル沖縄国際通り01 2階北側

営業時間

全日：12:00～29:00

電話番号

098-988-6433

ご予約はこちらから：https://www.hotpepper.jp/strJ004577351/

■ とりいちずとは

大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。