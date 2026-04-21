「経費精算業務 成熟度診断サービス」の提供を開始

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、企業の経費精算業務における運用状況や課題を可視化する「経費精算業務 成熟度診断サービス」の提供を開始することをお知らせいたします。

1. サービス提供の背景

近年、キャッシュレス・ペーパーレス化の推進などを背景に、経費精算業務の高度化・複雑化が進んでいます。

一方で、以下のようなお悩みをお持ちの企業様も多くいらっしゃいます。

● 自社の経費精算業務が、どのレベルにあるのか客観的な評価を知りたい

● 引き継ぎや属人化により、見えづらくなっているポイントを整理したい

● 今後、優先的に検討すべき課題の方向性を把握したい

● 改善施策やシステム導入に向けた合意形成の準備を進めたい

こうしたお客様のニーズに応え、経費精算業務の全体像と課題を客観的に整理・可視化し、経費精算業務のDX推進・改善検討の第一歩を支援するサービスとして、「経費精算成熟度診断サービス」を提供します。

2. 「経費精算業務 成熟度診断サービス」の概要

本サービスでは、当社がこれまでに100社を超える経費精算業務のDX支援で培ってきたノウハウや実際にお客様が直面したお悩みをもとに整理した成熟度指標を用いて、「Yes／No／わからない」の回答形式で経費精算業務の運用・整備状況をヒアリングします。

「検討を始めるように指示されたが、どこから手を付けるべきか分からない」といった初期段階における課題整理にも有効です。

ヒアリングした結果は、以下の5つの観点で整理し、それぞれの成熟度と今後どのような対応を進めるかの指針をレポートにまとめご提供します。

● ガバナンス（チェック・統制・不正防止）

● 承認レス（承認フローの簡素化・効率化）

● キャッシュレス／入力レス（現金・手入力からの脱却）

● ペーパレス（証憑電子化・紙原本レス）

● ボーダーレス（部門・組織横断でのルール統一）

3. 提供開始時期

2026年5月1日予定

4. 今後の展開

当社は、本サービスを通して、企業の経費精算業務における課題整理・解決を支援するとともに、診断結果をもとにした業務改善提案やシステム導入支援など、継続的なDX推進支援を行ってまいります。

5. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com