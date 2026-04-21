大和田獏＆大和田美帆の親子ユニット“ばくみほ”が届ける「生きる力」をテーマにしたチャリティーイベント「第２回こどわらフェス」２０２６年５月６日開催！

一般社団法人 子どもが笑えば世界が笑う

一般社団法人 子どもが笑えば世界が笑う（代表：大和田美帆）は、2026年5月6日（水・振替休日）、玉川区民会館せせらぎホールにて、チャリティーイベント「こどわらフェス」を開催いたします。本イベントは、病気や障がいとともに生きる子どもたちやご家族の存在を広く社会に伝え、エンターテインメントを通して、誰もが楽しみながら学び、つながる場を目指す社会的活動です。チケット売上の利益は全て、小児がんの子どもたちなどが家族と過ごす施設・横浜こどもホスピスへ寄付されます。

■イベント概要

「こどわらフェス」は、大和田獏と大和田美帆による親子ユニット「ばくみほ」の活動を基盤に、子どもたちの笑顔や、共に過ごす時間の尊さをより多くの人に届けたいという想いから生まれたイベントです。

歌や朗読、参加型ワークショップなどのエンターテインメントを通して、病気や障がいの有無にかかわらず、子どもから大人まで誰もが同じ空間で時間を共有しながら、自然に感じ、考え、つながる機会を創出しています。

■2026年テーマ「生きる力」

第2回となる2026年のテーマは「生きる力」です。

それは、強くなることや誰かに勝つことではなく、うれしいと感じること、悲しいときに涙を流せること、誰かを想い、もう一度立ち上がろうとすること。

病気や障がいの有無にかかわらず、子どもも大人も、すべての人の中に息づく力として捉えています。本イベントでは、心が動く体験を通して、その「生きる力」に光をあてる時間を提供します。

■プログラム内容

当日は、「ばくみほ」による音楽会をはじめ、榊原郁恵、はいだしょうこ、星野真里らをゲストに迎え、朗読や歌のステージなど多彩なプログラムを予定しています。

また、観客参加型の表現あそびや、難病とともに生きる子どもとの対話やステージ、支援団体の紹介などを通じて、エンターテインメントと社会的な気づきが交差する構成となっています。

■社会的意義

こどわらフェスは、単なるチャリティーイベントではなく、エンターテインメントと支援を結びつけながら、社会の中での理解やつながりを育んでいくことを目的としています。

医療ケア児や障がいのある子どもたちと、その家族を社会の中で「知る」だけでなく、「共に時間を過ごす」ことを通して、自然な形で理解と共生のきっかけを生み出します。

■チケットについて

本イベントは、一般来場者向けにチケット販売を行っております。

子どもから大人まで、どなたでもご参加いただけます。

一般5000円 ／ 小中学生1000円



※チケット購入方法

CNプレイガイドWebサイト：https://www.cnplayguide.com/kodowara-fes/

電話：0570-08-9999

■協賛について

本イベントは、多くの企業・団体・個人の皆さまのご支援により実施されています。

皆さまからのあたたかなご協力のもと、より多くの方にこの場を届けることを目指し、活動を続けています。

特別スポンサー：石本酒造株式会社・株式会社ギンビス・株式会社YC Primarily

協賛：医療法人社団のびた・SSP Group株式会社・医療法人社団 桜英会

新日本税理士法人・株式会社ZEROONE・はんなり・ピナクル株式会社

東京紀尾井町ロータリークラブ

商品提供：Eggs’n Things・江崎グリコ株式会社・株式会社デルセージャパン

株式会社パソナ

■開催概要

イベント名：第２回こどわらフェス

日時：2026年5月6日（水・振替休日）15:00～17:30 ※14:00開場

会場：玉川区民会館せせらぎホール（東京都世田谷区）

主催：一般社団法人 子どもが笑えば世界が笑う

特別協力：認定NPO法人 横浜こどもホスピスプロジェクト

後援：テレビ朝日福祉事業団

■出演

ばくみほ（大和田獏・大和田美帆）

榊原郁恵

はいだしょうこ

星野真里

ピアノ・YUKA ／パーカッション・松尾啓司

こどわらの活動で出会った ふうかちゃん・ちさねちゃん

横浜こどもホスピスプロジェクト代表・田川氏

■問い合わせ

一般社団法人 子どもが笑えば世界が笑う

kodomogawaraeba@gmail.com

「こどわらフェス」サポート事務局

Kodowara.fes@gmail.com

大和田獏・美帆の親子ユニット「ばくみほ」第２回こどわらフェス概要昨年のこどわらフェスの様子