NPO法人ここのば、保育者向け無料オンライン研修「コドモンカレッジ」のゴールドサポーターに就任

特定非営利活動法人ここのば

発達障がいや不登校の子どもたちとその家族を支援する特定非営利活動法人ここのば（所在地：大阪市淀川区、代表理事：百瀬洋介、以下「ここのば」）は、株式会社コドモン（本社：東京都港区）が運営する保育者向け無料オンライン研修サービス「コドモンカレッジ」の協賛サポーター（ゴールド区分）に就任したことをお知らせいたします。

コドモンカレッジへの参画の背景

コドモンカレッジは、保育者の学びや振り返りの場を支援するオンライン研修プラットフォームです。 コドモンの全国の保育・教育関連施設が利用しておりLITALICOジュニア、大王製紙、花王グループ（Kiralia）など30社以上の企業・団体が協賛サポーターとして参画しています。

ここのばは、療育と保育の現場で働く専門職向けの研修・学びのコミュニティ「療育と保育の学びの会 Shinka Studio」を運営し、発達支援の基礎から実践的なケーススタディまで、40本以上の動画研修コンテンツを制作・提供してまいりました。これらの知見をより多くの保育者に届けることで、発達特性のある子どもへの支援の質を全国的に底上げしたいとの思いから、今回の協賛サポーター就任に至りました。

協賛の概要

コドモンカレッジの協賛サポーター制度には、プラチナ・ゴールド・シルバーの3つの区分が設けられています。ここのばは、療育・保育分野の専門研修コンテンツを提供することで、ゴールドサポーターとしてコドモンカレッジに参画いたします。

これにより、コドモンカレッジの研修動画再生ページやサポーター紹介ページ、研修案内メール等を通じて、ここのばの取り組みが全国の保育・教育施設に紹介されます。

提供するコンテンツについて

ここのばが提供する研修コンテンツは、代表の百瀬自身が児童発達支援事業所を起業・運営してきた経験に基づいています。現場の支援者が日々の保育・療育に即座に活かせることを重視した、実践的な内容が特徴です。

NPO法人ここのばについて

ここのばは「ちがいを、ちからに。」をミッションに掲げ、2023年8月に設立されたNPO法人です。オンラインフリースクール「SUPER SCHOOL」、マインクラフトを活用した個別療育プログラム「GLOBAL GAME」、事業所向け研修サービス「Shinka Studio」、大阪府認証の保育第三者評価事業、児童発達支援事業所の開業支援の5事業を展開しています。2026年にはソーシャルプロダクツ・アワード2026「ソーシャルプロダクツ賞」を受賞するなど、発達支援×テクノロジーの新しい支援モデルが評価されています。

法人概要

- 法人名：特定非営利活動法人ここのば（COCONOVA）- 所在地：大阪市淀川区西宮原二丁目- 代表理事：百瀬洋介- 公式サイト：https://coconova.or.jp/- コドモンカレッジ サポーターページ：https://college.codmon.com/supporter/npo法人ここのば/(https://college.codmon.com/supporter/npo%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%B0/)- 「療育と保育の学びの会」：https://coconova.or.jp/shinka/- 「オンラインフリースクールSUPER SCHOOL」：https://coconova.or.jp/school/- 「マインクラフト個別療育GLOBAL GAME」：https://coconova.or.jp/game/