NEW OPENの元町・中華街カフェ「&LATTE.」が「Barky Life」イベント限定特典に協賛　― YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring に出店 ―

株式会社Vis Creation

オリジナル無添加ドッグトリーツブランド「Barky Life」を運営する株式会社VisCreation（所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6階、代表者：藤川 進人、URL：https://viscreation.co.jp/）は、2026年4月25日（土）・26日（日）にパシフィコ横浜 臨港パークで開催される『YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring』に出店することをお知らせいたします。

あわせて、今回のイベントに向けて「&LATTE.」（所在地：神奈川県横浜市中区山下町25-14 モナニビルディング 1F）より、イベント限定特典への協賛が決定いたしましたのでご報告いたします。

■ YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring 出店概要

Barky Lifeは同イベントにオリジナル無添加トリーツの販売ブースとして出店いたします。ご来場のお客様全員にもれなくおやつ缶をプレゼントするほか（なくなり次第終了）、前述のガチャガチャも実施いたします。

■ 協賛特典について

- 日時：2026年4月25日（土）10:00～18:00 ／ 4月26日（日）10:00～17:00- 会場：パシフィコ横浜 臨港パーク（横浜市西区みなとみらい1）- 入場料：無料- 公式サイト：https://www.yokohama55fes.com/

今回のイベントでは、会場にてトリーツをご購入いただいたお客様を対象に、ハズレなしのガチャガチャを実施いたします。その景品のひとつとして、&LATTE.様より「お好きなケーキ1点＋ドリンク1杯のカフェチケット」をご提供いただきます。

愛犬と一緒に立ち寄れる心地よいカフェ空間が魅力のカフェで、特別なひとときを過ごしていただけます。

■ &LATTE.について

&LATTE.は、横浜・山下町エリアにオープンしたカフェで、日本大通り駅から徒歩約5分、元町・中華街駅から徒歩約5分という、観光やお散歩の途中にも立ち寄りやすいロケーションにあります。

愛犬とのお出かけ先として利用しやすいのはもちろん、やわらかな空気感のなかでゆっくり過ごせる、日常使いにもぴったりのカフェです。

アサイーボウルやエッグベネディクトなど、ヘルシーだけど満足度の高いメニューが揃っており、モーニングやランチ、カフェ利用など、さまざまなシーンに寄り添えるのも&LATTE.ならではの魅力。

店名にも表れている通り、ラテをはじめとしたエスプレッソドリンクにこだわっており、毎日の一杯にも、少し特別なカフェ時間にも寄り添う一杯を楽しめます。

特典では、こだわりのドリンク一杯と、手作りケーキがセットで味わえます。

横浜らしいロケーションでカフェ時間を充実させたい方にぴったりの、おしゃれカフェとして注目を浴びています。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

- 店舗名：&LATTE.- 所在地：神奈川県横浜市中区山下町25-14 モナニビルディング 1F- 営業時間：平日 11:30～18:00／土日 11:00～18:00- アクセス：日本大通り駅 徒歩5分／元町・中華街駅 徒歩5分- Instagram：https://www.instagram.com/and_latte_cafe/

株式会社VisCreationは、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を展開する会社です。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp