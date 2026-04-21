アイパークインスティチュート、台湾研究機関「工業技術研究院(ITRI)」とヘルスケア・創薬分野における日台連携強化に関する覚書を締結

アイパークインスティチュート株式会社

・アイパークインスティチュート株式会社が台湾の研究機関とMOU（覚書）を締結するのは、2019年7月の国家生技研究園区（NBRP）に続き２件目

・基礎研究を強みとするNBRPに加え、産業化・社会実装を得意とするITRIとのMOU締結で、日台スタートアップの連携をさらに強化

アイパークインスティチュート株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：藤本利夫、以下「アイパークインスティチュート」）は本年４月１日、台湾の工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute、本部：新竹県竹東鎮、院長：張培仁、以下「ITRI」）とヘルスケア・創薬分野における日台連携強化を目的とした覚書を締結し、同月21日調印式を行いました。

台湾最大級の公的サイエンスパークであるITRIは、台湾ベンチャー及びアカデミア、病院との強固なネットワークを持ち、ベンチャーへの投資や事業化支援を強みとしています。覚書では、両組織が持つネットワークを活かし、日台スタートアップ間の連携強化や、イノベーション創出の加速に向けた協業、共同プログラムの実施などを掲げています。主な内容は以下の通りです。

・スタートアップ連携・成長支援の強化

・展示会・イベント・企業間連携事業の共同実施

・臨床研究・市場検証・規制対応における連携

・製品開発・製造（CDMO）領域での協業検討

両組織経営陣によるMOU締結式（2026年4月21日）

アイパークインスティチュート代表取締役社長 藤本利夫は次のようにコメントしています。

「台湾のバイオテクノロジー産業は整った製造基盤、豊富な臨床試験ネットワークを基に、堅実な研究開発力を発展させており、台湾発バイオベンチャーと日本企業との連携に向けて今回のITRIとの協力が重要なものになります。日台のバイオ産業における画期的なイノベーションをさらに深化させ、その成果を世界のバイオメディカル市場へ広げていきます。」

ITRIバイオメディカル・アンド・デバイス研究所 所長の呂瑞梅は、次のようにコメントしています。

「アイパークインスティチュート株式会社との協力覚書の締結を通じて、台湾産業における革新的医薬品および重要技術の研究開発分野において、日本企業との連携を一層強化し、国際展開を加速していきたいと考えています。さらに、日台双方の臨床および製造分野における強みを融合することで、医薬産業の共同発展を促進し、グローバル製薬市場との連携を一層強化していきます。」

工業技術研究院（ITRI）について

工業技術研究院（Industrial Technology Research Institute, ITRI）は、より良い未来の実現に向けたイノベーションを推進する世界有数の研究開発機関です。1973年の設立以来、台湾産業の労働集約型からイノベーション主導型への転換において重要な役割を果たしてきました。これまでに、UMC（聯華電子）やTSMC（台湾積体電路製造）といった著名なスタートアップおよびスピンオフ企業の創出・育成に貢献してきました。本部は台湾に所在し、米国、ドイツ、英国、日本、タイにも拠点を展開しています。詳細は公式ウェブサイト（ https://www.itri.org/eng ）をご参照ください。

アイパークインスティチュート株式会社について

アイパークインスティチュート株式会社は、産業ファンド投資法人（IIF）、武田薬品工業株式会社、三菱商事株式会社を主要株主として、2023年4月に事業を開始しました。2018年より武田薬品が担っていた湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市、略称：湘南アイパーク）の運営事業を2023年に承継し、施設の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。当社に関する詳しい説明は こちら(https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) をご覧ください。

湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）について

湘南アイパークは、2018年4月に武田薬品工業株式会社が自社研究所を外部に開放して誕生した、日本初の製薬企業発サイエンスパークです。現在は武田薬品から独立したアイパークインスティチュート株式会社が運営を行っており、幅広い業種や規模の産官学が結集してヘルスイノベーションを加速する場となることを目指しています。現在、約220社の製薬企業、次世代医療、細胞農業、AI、行政などの企業・団体が集積し、約3500人（2026年4月現在）がライフサイエンスエコシステムを形成しています。

公式HP: https://www.shonan-ipark.com(https://www.shonan-ipark.com/?utm_source=media-pressrelease)

湘南アイパーク最新の入居/メンバー企業・団体は こちら(https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click)

公式SNS: YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCeJgWczMHXzRxISvHzSOTOQ/) / Facebook(https://www.facebook.com/Shonan.iPark/) / X (旧Twitter)(https://twitter.com/Shonan_iPark/) / LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/shonan-health-innovation-park/)