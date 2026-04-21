4/24(金)「ヤマト運輸 博多駅マイングカウンター」が博多エキナカマイングにオープンします。

【ポイント】

株式会社 博多ステーションビル

「活用方法は無限大」

●観光のお客様はもちろん、地元の皆様にも日常使いのしやすい立地

●マイングには明太子や生菓子等、冷蔵冷凍商品も多く、購入後すぐに配送が可能に

●購入したおみやげだけでなく、手荷物等様々なものをまとめて、自宅に送ることも可能

近年はスーツケースを自宅に配送される方も増加 →「手ぶら観光」需要の高まりに対応

【オープンキャンペーン】

「無料配送キャンペーン」

期間：5/3(日)～5/5(火・祝)

概要：館内店舗9,000円分（税込）の購入レシート提示で配送が１個口無料

※レシートは合算可能

※詳細は4月下旬アップ予定のマイングHPをご覧ください

＜店舗概要＞

【 店 名 】 ヤマト運輸 博多駅マイングカウンター

【 開業日 】 2026年4月24日(金)

【 場 所 】 博多エキナカマイング

中央イベントスペース「マイング広場」近く

【営業時間】 9：00～21：00

マイングMAP

＜博多エキナカ マイング概要＞

博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。

毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、

地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。

営業時間：9時～21時

店舗数：全92店舗

運営会社：株式会社博多ステーションビル

WEB：https://www.ming.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/

X：https://x.com/ming_hakata