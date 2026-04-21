4/24(金)「ヤマト運輸 博多駅マイングカウンター」が博多エキナカマイングにオープンします。
株式会社 博多ステーションビル
マイングMAP
博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。
営業時間：9時～21時
WEB：https://www.ming.or.jp/
【ポイント】
「活用方法は無限大」
●観光のお客様はもちろん、地元の皆様にも日常使いのしやすい立地
●マイングには明太子や生菓子等、冷蔵冷凍商品も多く、購入後すぐに配送が可能に
●購入したおみやげだけでなく、手荷物等様々なものをまとめて、自宅に送ることも可能
近年はスーツケースを自宅に配送される方も増加 →「手ぶら観光」需要の高まりに対応
【オープンキャンペーン】
「無料配送キャンペーン」
期間：5/3(日)～5/5(火・祝)
概要：館内店舗9,000円分（税込）の購入レシート提示で配送が１個口無料
※レシートは合算可能
※詳細は4月下旬アップ予定のマイングHPをご覧ください
＜店舗概要＞
【 店 名 】 ヤマト運輸 博多駅マイングカウンター
【 開業日 】 2026年4月24日(金)
【 場 所 】 博多エキナカマイング
中央イベントスペース「マイング広場」近く
【営業時間】 9：00～21：00
マイングMAP
＜博多エキナカ マイング概要＞
博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。
毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、
地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。
営業時間：9時～21時
店舗数：全92店舗
運営会社：株式会社博多ステーションビル
WEB：https://www.ming.or.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/
X：https://x.com/ming_hakata