4/24(金)「ヤマト運輸 博多駅マイングカウンター」が博多エキナカマイングにオープンします。

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株式会社　博多ステーションビル


【ポイント】

「活用方法は無限大」


●観光のお客様はもちろん、地元の皆様にも日常使いのしやすい立地


●マイングには明太子や生菓子等、冷蔵冷凍商品も多く、購入後すぐに配送が可能に


●購入したおみやげだけでなく、手荷物等様々なものをまとめて、自宅に送ることも可能


　 近年はスーツケースを自宅に配送される方も増加　→「手ぶら観光」需要の高まりに対応


【オープンキャンペーン】

「無料配送キャンペーン」


期間：5/3(日)～5/5(火・祝)


概要：館内店舗9,000円分（税込）の購入レシート提示で配送が１個口無料


※レシートは合算可能


※詳細は4月下旬アップ予定のマイングHPをご覧ください


＜店舗概要＞


【 店 名 】　ヤマト運輸　博多駅マイングカウンター


【 開業日 】　2026年4月24日(金)


【 場　 所 】　博多エキナカマイング　


　　　　　　　中央イベントスペース「マイング広場」近く


【営業時間】　9：00～21：00




マイングMAP

＜博多エキナカ マイング概要＞


博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。
毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、
地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。



営業時間：9時～21時
店舗数：全92店舗


運営会社：株式会社博多ステーションビル



WEB：https://www.ming.or.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/
X：https://x.com/ming_hakata